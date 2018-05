Din ce in ce mai multa lume simte ca vrea sa renunte la viata atunci cand situatia nu este tocmai roz. Nu esti singura. Insa daca ti se pare ca viata este trista mereu, este normal sa vrei sa o imbunatatesti. Asa ca iata cum pori schimba acea atitudine negativa si poti trai o viata mai buna.

foto interior si prima pagina: Ditty_about_summer Shutterstock

Toti trecem prin perioade mai grele uneori. Nimeni nu este imun la capcanele vietii. Am fost cu totii in fata punctului in care am simtit ca viata parca mai mult ne pune piedici. Majoritatea dintre noi a reusit sa iasa din spatiul negativ. Ne-am ales pe noi inapoi si am mers mai departe cu vietile noastre.

Sigur nu este ceva usor de facut. Uneori, poti fi atat de nemultumit ca pare imposibil sa iesi din gandurile tale pesimiste. Ti se pare ca viata este trista si ti se pare ca a renunta e singura solutie. Daca esti acum pe acest drum intunecos si nu zaresti pic de lumina, sa stii doar ca exista speranta. Exista o modalitate de a schimba aceasta atitudine negativista. Iata ce spun cei de la Love Panky:

De ce trebuie sa invatam toti sa facem fata greutatilor vietii

Daca nu vei invata niciodata sa te alegi pe tine si sa continui dupa o zi dificila, este aproape imposibil sa ai o viata fericita si de succes. Dar trebuie sa stim cum sa depasim acest piedici, intrucat viata este compusa si din ele.

