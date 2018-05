Daca esti obsedata de control sansele sa dezvolti probleme emotionale sau psihologice sunt destul de mari: de la depresie la anxietate, obsesia de a controla totul iti poate distruge viata. Si totusi, cum poti sa devii o femeie puternica, tocmai renuntand la control si tocmai devenind vulnerabila?

In engleza poarta numele de “control freaks”. Desi in romaneste ar suna totusi agresiv, “obsedati de control” este o varianta mai delicata. Ce au in comun si persoanele ce vor sa detina controlul absolut atat in engleza, cat si in romana?

Specialistii psihologi, psihiatri si psihoterapeuti sustin pentru Psycholgy Today ca majoritatea persoanelor ce se focuseaza pe lucruri pe care nu le pot controla (sunt in afara controlului lor) au dezvoltat tulburari precum depresia,sau boli derivate din stres.

Daca esti obsedata de control, sigur te preocupa prea mult ce gandesc si cred ceilalti despre tine. De cele mai multe ori incerci sa ii convingi sa se schimbe. De cele mai multe ori esti foarte ocupata, fara a fi eficienta la munca. Te recunosti?

