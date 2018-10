„Codependenta” este unul din cuvintele acelea pe care le auzi destul de des cand se vorbeste despre probleme in relatii. Probabil ca stii ce inseamna – sau cel putin stii ca reprezinta acea dinamica daunatoare pentru ambii parteneri.

Bun, codependenta e ceva negativ, dar faptul ca esti dependenta de partener? Asta e ok? Cei de la Elite Daily au vrut sa afle mai multe si au cerut ajutorul specialistilor.

Cand increderea vine din surse nesanatoase

Psihologul Erika Martinez spune ca „nu exista nicio diferenta intre dependent si codependent. Este acelasi lucru. Cel dependent se bazeaza pe codependent sa aiba grija de el, sa il sprijine si sa ii repare greselile. In unele cazuri, dependentul nu poate avea grija de propria persoana, iar in altele, se afla intr-o stare de neajutorare. Codependentul devine obisnuit sa fie acea persoana la care oamenii apeleaza pentru ajutor. De aici senzatia acestuia ca increderea in propria persoana este strans legata de capacitatea lui de a ajuta, de a repara sau de a fi proactiv”.

