Atât de multe cântece, poezii și opere de artă au fost inspirate de iubire, dar totuși, încă nu putem defini cu adevărat iubirea. Doar o putem simți. Milioane de oameni își unesc destinele an de an. Peste jumătate dintre căsătorii se termină prin divorț, însă poate că nu ar trebui să fie.

Taylor Myers, o tânără de doar 25 de ani, a decis să își exprime opinia despre divorț pe baza propriei sale experienței. Mesajul ei a fost postat pe rețelele de social media și a fost apreciat de milioane de oameni. Mulți oameni cred că odată ce scânteia a dispărut, relația începe să moară și devin mai mult despre dorința de a nu fi singur decât despre iubirea adevărată.

Vă invităm să citiți și voi mesajul tinerei și să ne spuneți ce părere aveți:

"Mulți oameni mă întreabă care este cea mai mare frică a mea sau ce mă sperie cel mai mult. Și știu că se așteaptă la un răspuns precum frica de înălțimi, de spații închise sau de oameni deghizați... însă cum le spun că cea mai mare frică a mea are legătură cu iubirea. La doar 17 ani am luat un curs numit Relații pentru Viață și am aflat că majoritatea oamenilor se despart pentru aproape aceleași motive pentru care s-au îndrăgostit. În timp, partenerii uită de arta compromisului, uită să ofere atenție, uită să se concentreze doar pe aspectele bune ale partenerului de cuplu. Spontaneitatea este înlocuită cu rutina, iar mâna lui pe mâna ta este doar o altă distragere de la viața ta mult prea ocupată.

Nimic nu mă deranjează și mă sperie cu gândul că pot deveni urâtă pentru o persoană care credea că toate stelele Universului sunt în ochii mei."