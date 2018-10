Iata ce lucruri nu trebuie sa le dezvalui despre casnicia ta:

Preferintele sexuale

Cu totii vorbim despre sex cu prietenii. Si este in regula sa dezvalui unele detalii. Cu toate acestea, daca partenerul tau are anumite preferinte pe care nu ar vrea sa le stie ceilalti, este obligatoriu sa-i respecti dorinta. Indiferent ce dorinte, obiceiuri si ritualuri aveti in dormitor, trebuie sa fii prudenta cui le dezvalui.

Fiecare cearta

Pentru ca sunt de obicei alaturi de voi, prietenii si familia probabil asista inevitabil la unele dintre certurile voastre. Dar daca dai prea multe detalii, fii pregatita ca prietenii tai sa-ti judece partenerul.

