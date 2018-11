Oare secretul in a avea acel par minunat, de Cosanzeana, sta ascuns in bucataria noastra fara sa stim?

Tot mai multe persoane sunt familiarizate cu avantajele utilizarii mierii ca alternativa la zahar, insa ceea ce multe nu isi dau inca seama este ca acest ingredient natural, bogat in antioxidanti, are de asemenea si beneficii incredibile pentru par.

Miere: Ce trebuie sa stim despre acest ingredient natural?

Dupa cum bine stim deja, mierea este produsa de albine; ceea ce nu stim este faptul ca exista peste 300 de tipuri complet diferite de miere. Tipul de miere produsa depinde de floarea vizitata de albinele care au colectat nectarul. Odata ce nectarul este colectat in corpul albinelor, acesta este stocat in interiorul fagurelui, unde este transformat in zaharuri simple. Forma fagurelui si bataia rapida a aripilor albinelor determina evaporarea apei, lasand astfel mierea dulce, delicioasa, cu o consistenta groasa.

Ingredientele principale ale mierii sunt: fructoza, glucoza, maltoza si sucroza. Datorita compozitiei sale unice, mierea poate fi depozitata pe termen nelimitat, fara a expira, a putrezi sau a dauna celor care o consuma.

Masti pentru par cu miere pentru orice tip de par

V-am convins sa includeti in rutina voastra mierea? Daca da, exista mai multe moduri de a face acest lucru. O modalitate este de a adauga cateva picaturi de miere in sampon, insa preferatele noastre sunt, bineinteles, mastile facute in casa. Iata cateva idei:

1. Masca pentru par cu miere si ulei de cocos

Stiti ca suntem fan ulei de cocos, cred ca nu este zi in care sa nu vorbim despre beneficiile acestuia. Uleiul de cocos hidrateaza in profunzime, ofera stralucire si lasa parul moale si matasos dupa o singura folosire.

Ulei de cocos + miere = LOVE

In momentul in care amestecam uleiul de cocos cu mierea, obtinem o masca puternica cu super beneficii.

Amestecam doua linguri de ulei de cocos cu o lingura de miere si aplicam de la jumatatea lungimii firului pana la radacini (insistand aici) - daca avem parul cu tendinta de ingrasare - sau pe toata lungimea firului de par daca avem un scalp uscat. Lasam masca sa actioneze cel putin 20 de minute, dupa care clatim foarte bine.

Sfat: Daca vrem o hidratare si mai intensa putem sta cu masca pe par intreaga noapte (cu o casca de dus peste), urmand ca dimineata sa spalam parul.

2. Masca pentru par cu miere si banana

Bananele sunt o sursa uimitoare de vitamina B6, vitamina C si potasiu, toate acestea fiind esentiale pentru sanatatea si cresterea parului. Adaugarea mierii in aceasta ecuatia va avea si mai multe beneficii (hidratare intensa, stralucire si intarirea firului de par).

Cum putem face aceasta masca pentru par cu miere si banane?

Amestecam o banana bine coapta cu o lingura de miere si 2 linguri de ulei de masline pana obtinem o consistenta omogena. Aplicam pe parul umed, pornind de la zona varfurilor si urcand treptat pana ajungem cat mai aproape de radacina firului de par. Lasam sa actioneze 20 de minute, dupa care clatim foarte bine.

3. Masca pentru par cu miere, iaurt si ulei de cocos

Acidul lactic din iaurt ajuta la curatarea parului si a scalpului, in timp ce proteinele hranesc si ofera rezistenta firului de par. Aceasta combinatie de ingrediente (miere, iaurt si ulei de cocos) are rezultate inca de la prima folosire, lasand parul moale la atingere, stralucitor si foarte hidratat.

Cum putem face aceasta masca pentru par cu miere, iaurt si ulei de cocos?

Amestecam doua linguri de iaurt gras cu o lingura de miere si o lingura de ulei de cocos. Aplicam cu atentie pe intreaga lungime a firului de par (in cazul in care avem un par cu tendinta de ingrasare, evitam zona radacinilor) si lasam sa actioneze 20 de minute, apoi spalam bine.

