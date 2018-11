Tu poti fi stalpul lui. Alege sa il ajuti.

1. Depresia nu este o alegere

Depresia este una dintre cele mai neplăcute experiențe pe care le poate avea o persoană. Aceasta vine la pachet cu o serie de sentimente, frustrări, goliciune sufletească. Există momente în care depresia poate lăsa pe cineva să se simtă paralizat în mintea și în corpul său, în imposibilitatea de a face ceea ce obișnuia să facă. Depresia nu este doar o zi proastă, o dispoziție proastă sau o stare pe care poate trece bătând din palme. Amintește-ți că nimeni nu alege să fie deprimat.

2. Spunând lucruri precum "Va fi bine", "Trebuie doar să ieși din casă" sau "Vei fi bine" nu îl ajută deloc.

Este ușor să spui cuiva aceste lucruri deoarece crezi că îi dai o soluție sau îl ajuți să se simtă mai bine, să scape de durere, însă aceste feluri de fraze sunt întotdeauna goale, lipsite de sens.

Spunând aceste lucruri ajungi să creezi mai multă tensiune în sufletul tău, să îl faci să se simtă ca și cum ar avea o problemă. Știe că vrei doar să îl ajuți, însă aceste cuvinte îi vor face mai mult rău decât bine. O îmbrățișare fără vorbe poate face, însă, mult mai multe.

Ce poți spune în schimb:

Sunt aici pentru tine. Cred în tine. Cred că ești mai puternic decât această problemă și cred că vei trece peste ea. Ce pot face pentru a te ajuta? Ce crezi că te-ar face să te simți mai bine?

Evita să oferi sfaturi, ci doar încearcă să îl informezi că ești acolo pentru el, să îi pui întrebări pentru a îl ajuta să îl îndrumi în descoperirea a ceea ce ar putea să îl facă să se simtă mai bine.

3. Nu îl lăsa singur

Multe persoane sunt de părere că a fi depresiv înseamnă să îți dorești să fii singur. În timp ce pot exista momente în care vrea să aibă spațiul său, asta nu înseamnă că vrea să te dea deoparte și să se confrunte singur cu temerile lui. Spune-i că îi ești alături. Întreabă-l dacă vrea să iasă în oraș cu tine. Încearcă să îl scoți din rutina lui și să îi demonstrezi că faci tot posibilul să îl ajuți să treacă peste această situație. Amintește-i că nu trebuie să treacă prin asta singur.

4. Nu este vorba despre tine

Când o persoană dragă ție suferă de depresie, poate fi dificil să înțelegi prin ce trece; este posibil chiar să te gândești că tristețea pe care o are reflecta relația pe care voi doi o aveți. Dacă are nevoie de spațiu, nu te învinovați, nu te întreba ce poți face pentru a face lucrurile în mod diferit astfel încât să îl ajuți să se vindece. Înțelege că depresia pe care o are nu este despre tine.

5. Se poate simți ușor copleșit

Epuizarea constantă este un efect secundar comun al depresiei. Poate că pare bine, iar în clipa imediat următoare se simte obosit și lipsit de energie. Acest lucru poate duce la anularea unor planuri dintr-o dată; încearcă să te gândești că tu nu ai făcut nimic greșit. Aici este vorba doar despre el; în loc să te superi, încearcă să îi fii alături și să îl susții în această problemă astfel încât să reușească să o depășească.