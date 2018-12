Anotimpul hibernal este un prilej minunat de introspectie si regasire de sine. Iata zece adevaruri despre viata la care sa te gandesti intr-o duminica linistita, in timp ce savurezi o ceasca de ciocolata calda.

1. Facem parte din natura

In ultimii doua sute de ani ne-am desprins de natura. Am exploatat, au devastat, am consumat si am incercat sa controlam natura. Ne-am rupt de ciclurile naturale ale vietii.

2. Suntem conectati intre noi si cu intreg Universul

Unele triburi care continua sa urmeze tradistii ancestrale au pastrat aceasta legatura cu respect si reverenta. Societatea vestica, pe de alta parte, a uitat ca totul este interconectat.

