9 Lucruri pe care sa le lasi in trecut si sa o iei de la capat

Este timpul sa faci o schimbare in viata ta. Este timpul sa lasi totul in spate, sa renunti la trecut, la durere, la insecuritate. Este timpul sa preiei fraiele vietii tale, sa dai pagina si sa incepi un nou capitol.

Este atat de greu sa te urnesti din loc... pana cand o faci. Cel mai mic pas conteaza. Si apoi iti vei da seama ca cel mai bun lucru pentru tine este sa te ridici de la pamant si sa mergi mai departe. Sa lasi trecutul in spate si sa te concentrezi pe momentul prezent.

In tine exista puterea de a lasa totul in spate, de a renunta la trecut, de a scapa de povara. Mai jos este o lista cu 9 lucruri pe care sa le lasi in trecut si sa nu te mai uiti inapoi.

1. Poti incheia o relatie daca simti ca ai nevoie sa faci asta. Poti pleca daca ai fost inselata, daca nu esti respectata, daca esti alaturi de o persoana toxica care te trage in jos. Ai dreptul sa alegi oamenii pe care sa ii pastrezi in viata ta - si aici nu ma refer doar la o relatie sentimentala, ci la toate tipurile de relatii pe care le creezi de-a lungul vietii tale.

2. Te poti ierta pentru toate greselile tale. Nu tine cu dintii de greselile facute. Totul s-a intamplat in trecut, nu mai poti schimba mare lucru. Invata-ti lectia si mergi mai departe pentru ca trecutul nu ar trebui sa iti defineasca viitorul.

3. Renunta la anxietate. Este greu, insa pana la urma vei gasi o cale. Lupta cu ea, esti mai puternica daca inveti sa ai incredere in tine si sa continui pe drumul tau.

4. Renunta la toate acele trasaturi care nu te mai definesc. Daca vrei sa fii alta persoana, ce te opreste. Nu trebuie sa iti pese de ce spun oamenii din jurul tau. Fii tu insati, traieste-ti viata pe care vrei sa o traiesti.

Nu te concentra pe ce spun alte persoane. Nu traiesti cu nimeni, ci doar cu tine. Nu astepta ca cineva sa iti dicteze cum sa iti colorezi viitorul, preia fraiele vietii tale si fii responsabila pe deplin pentru fiecare pas pe care il faci si fiecare decizie pe care o iei.

6. Renunta la job-ul tau daca nu te face fericita. Daca te simti nemultumita, nemotivata sau simti ca nu iti folosesti potentialul la locul de munca, gaseste forta de a face o schimbare. Gaseste puterea de a spune stop si de a incepe intr-un loc nou. Poti gasi ceva mai bun.

7. Renunta la toate locurile care iti amintesc de emotiile rele si de evenimentele nefericite. Mergi acolo unde esti iubita, sprijinita, apreciata. Nu trebuie sa fii prizoniera unui loc care sa scoata din tine tot ce este mai rau.

8. Renunta la vechiul tau mod de a trai daca simti ca nu ti se mai potriveste.

9. Renunta la trecutul tau daca nu iti face placere sa te gandesti la el. Nu trebuie sa traiesti intotdeauna concentrandu-te pe ce s-a intamplat sau pe ce ai facut. Permite-ti sa devii mai buna, sa ai un suflet mai frumos. Daca nu iti place cine esti, este simplu - schimba-te.

foto main: bruniewska, Shutterstock