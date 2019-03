Nu trebuie sa iti rezolvi toate problemele astazi. Ai rabdare, toate la timpul lor

In momentele in care te gandesti la cel mai rau posibil rezultat, fa tot ce iti sta in putinta pentru a imbunatati situatia. Tu ai puterea de a crea viata pe care o iubesti.

Nu, nu trebuie sa intelegi sensul vietii astazi. Trebuie, insa, sa inveti sa ai rabdare. Sa te ridici de la pamant si sa incerci. Persoanele care sunt prinse in probleme si nu mai reusesc sa vada luminita de la capatul tunelului au nevoie sa inteleaga ca nu este o viata dificila, ci doar un moment dificil. 8 alimente pentru o stare de spirit mai bună A avea pace interioara nu inseamna ca trebuie sa fii clipa de clipa, secunda de secunda cu zambetul pe buze, zen, fericita. Mai degraba este vorba despre a avea convingerea adanca ca esti in continuare responsabila pentru propria fericire, pentru viata ta. Chiar si atunci cand te confrunti cu probleme dificile poti avea pace interioara. Iata cateva sfaturi de care ar fi bine sa tii cont pe viitor. 1. Nu iti mai face griji cu privire la ce gandesc ceilalti despre tine. Nu te schimba pentru nimeni. 2. Incearca sa te ocupi de problemele pe care le ai, de emotiile complexe care iti alimentatea anxietatea, pe rand, intr-un mod controlat si sanatos, indreptandu-ti activitatea asupra activitatilor care iti plac. 4. In momentele in care te gandesti la cel mai rau posibil rezultat, fa tot ce iti sta in putinta pentru a imbunatati situatia. Tu ai puterea de a crea viata pe care o iubesti. 5. Fii in pace cu tine, cu ritmul vietii tale. Nu trebuie sa tii pasul cu nimeni. Nu esti intr-o competitie cu nimeni. 6. Nu iti fie teama de esec pentru ca este cel mai mare invatator al vietii, indiferent de cat de devastata te simti cand te gandesti la rezultatul initial. 7. Intelege ca opiniile altor persoane nu conteaza. Bazeaza-te pe intuitie. 8. Tu detii controlul asupra emotiilor tale. Nu lasa ca gandurile negative sa dea navala in mintea ta. 9. Nu te mai concentra asupra trecutului pentru ca s-a intamplat si nu mai poti face nimic in privinta acestuia. In schimb, indreapta-ti atentia asupra momentului prezent, singurul care exista si care conteaza cu adevarat. Mergi mai departe. 10. In momentele dificile iti poti da seama cat de puternica esti. Ai incredere in tine si continua-ti drumul prin furtuna care s-a napustit asupra ta. In scurt timp norii se vor spulbera si va iesi soarele. 11. Accepta cine esti. Cu bune si cu rele. Cu calitati si cu defecte. Cu momente frumoase si momente mai putin frumoase. 12. Nu incerca sa fii ca alti oameni. Tu esti unica in felul tau.