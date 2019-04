10 motive pentru care viata era mai frumoasa in urma cu 50 de ani

Nu este un secret ca tehnologia ne-a facut viata mai usoara. De la a comanda mancare online si pana la cautarea rapida de informatii pe Google, tehnologia ne ofera foarte multe beneficii.

Sunt unele aspecte ale vietii care nu au beneficiat de urma dezvoltarii tehnologiei. De fapt, unele lucruri erau mai bune in urma cu 50 de ani, iar in prezent sunt mai complicate, mai dificile sau chiar mai periculoase. Iata zece moduri in care viata era mai buna acum 50 de ani:

Era mai usor sa intalnesti oameni

In prezent, oamenii se bazeaza pe telefoanele mobile pentru a comunica. Unele studii au aratat ca milenialii se bazeaza atat de mult pe telefoanele mobile incat sunt mai putin sociabili in viata reala. Drept urmare, sa intalnesti pe cineva fata in fata a devenit mai dificil. Dar aceasta era singura metoda de a cunoaste pe cineva in urma cu 50 de ani.

foto main: artnana, Shutterstock