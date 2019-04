Asculta aceasta melodie in fiecare zi a lunii mai. Si vei vedea cum viata ta se va schimba complet

Vrei sa readuci linistea in sufletul tau si iubirea in inima ta? Atunci asculta aceasta piesa minunata in fiecare zi timp de o luna

Desi meditatia, yoga si alte activitati sunt forme eficiente de relaxare, ascultarea muzicii este una dintre cele mai usoare cai de a elibera dopamina in corp. S-ar putea sa ai propriul tau playlist pentru a scapa de stres si de nervi, insa potrivit specialistilor exista cateva melodii construite special pentru a relaxa mintea si sufletul. Asculta aceasta melodie o data pe zi si te vei reconecta imediat cu sufletul tau Un studiu realizat de neurologii de la Mindlab International a inregistrat raspunsurile fiziologice ale participantilor la melodii specifice in timp ce acestia rezolvau puzzle-uri complexe. Pe baza rezultatelor, oamenii de stiinte au descoperit care sunt cele mai bune melodii anti-stres. Melodia pe care sa o ascultati este una speciala - tempo-ul se potriveste cu ritmul cardiac optim de repaus de 60-65 de batai pe minut. De asemenea, absenta unui bas este benefica pentru sistemul nervos. Airstream by Electra este o piesa pe care trebuie sa o asculti zi de zi pentru relaxarea nu doar a sufletului, ci si a mintii si a trupului. Asculta aceasta melodie cand simti ca nu mai poti si totul se destrama in viata ta