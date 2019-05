Cele mai dificile dovezi ale iubirii de sine pe care ti le datorezi zilnic

Un vechi proverb spune simplu: Sa nu ai incredere in omul dezbracat care-ti vinde o camasa. Nu poti da altuia ceva ce tu nu ai. Nu ne invata nimeni ca punctul zero al iubirii se afla in noi, in adancul inimii noastre.

Iubirea de sine ne deschide calea spre a-i iubi pe ceilalti, spre generozitate si compasiune. Daca nu avem aceasta temelie sanatoasa de la care sa pornim, orice alta relatie in viata noastra va fi presarata cu opriri si greutati. Mai exact, ai o camera la hotel cu o vedere superba, dar geamurile prin care te privesti sunt murdare. Aceste 6 comportamente semnaleaza o stima de sine scazuta Cam asa sta treaba si cu iubirea de sine. Daca te iubesti pe tine nu mai vezi lumea in functie de temerile tale, nu-ti traiesti viata cu frica ca ceilalti o sa descopere ca nu esti suficient de bun.