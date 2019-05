Efectele terapeutice ale mancatului sunt arhicunoscute. Gandeste-te cum ai dat gata o caserola cu inghetata dupa ultima cearta cu iubitul sau cum ai terminat o ciocolata in cateva minute dupa ce te-ai certat cu seful. Stiai insa ca si gatitul are aceleasi beneficii?

Psihologii spun ca prepararea mancarii, acasa sau cu ocazia unor cursuri specializate, te poate ajuta sa te concentrezi mai bine sau sa devii mai creativa. Sunt studii care sustin, de asemenea, ca gatitul iti poate creste increderea in tine.

In plus, o cercetare publicata in Journal of Positive Psychology sugereaza ca oamenii care gatesc (fie ca e vorba despre mancaruri sofisticate sau deserturi delicioase) se simt mai relaxati si mai fericiti in fiecare zi.

