Nu uita niciodata asta: Oamenii care tin la tine nu te vor rani niciodata

In relatiile adevarate nu exista ura, manie, invidie si ranchiuna. In relatiile adevarate exista doar iubire in cea mai frumoasa forma a ei.

Iubirea nu poate fi masurata. Iubirea invinge distanta, rupe barierele, darama zidurile. Iubirea este frumoasa pentru ca este cel mai pur sentiment. Iubirea este medicament pentru ca vindeca inimi ranite. Iubirea se masoara in fapte, si nu in cuvinte. Iubirea este un cadou greu de gasit. Iubirea adevarata poate fi confuza si neclara, insa niciodata urata. Uneori coplesitoare, alteori imprevizibila sau incontrolabila... insa niciodata toxica. Iubire inseamna sa oferi ce ai mai bun din tine persoanei din fata ta. Iubire inseamna sa iubesti pentru totdeuna, nu doar pentru un moment. Iubire inseamna schimbare, compromis, maturitate, sinceritate. Iubire inseamna tot ce este mai frumos pe aceasta lume. Iubirea adevarata inseamna echilibru. Inseamna sa ramai indiferent de situatie. Inseamna sa fii acolo pentru persoana de langa tine, sa oajuti sa se ridice de la pamant in momentele dificile si, cel mai important, sa ii spui ca totul va fi bine si sa o sustii chiar si atunci cand nu esti de acord cu ea. Iubire inseamna sa gandesti inainte de a actiona si sa iti urmezi inima fara teama. Inseamna sa planuiesti dinainte totul si sa te pierzi in momentul prezent. Inseamna sa renunti la toate regulile, sa iti dai jos toate mastile si sa iti pui sufletul pe tava cu toata increderea pentru ca stii ca niciodata el nu iti va face rau. Din contra, te va pretui, te va iubi neconditionat, te va respecta, te va ajuta. Iti va fi partener pe noul drum. Iubirea adevarata este REALA. Este neconditionata. Iubirea adevarata iarta. Ofera o a doua sansa. Vede ce este cel mai bun in tine. Te accepta pentru ceea ce esti. Nu ii pasa nici de sex, nici de religie, nici de orientarea sexuala, nici de varsta, nici de rasa si nici de kilogramele pe care le afiseaza cantarul. Iubirea adevarata este puternica si poate salva intreaga lume. Iubirea adevarata inseamna fericire.