Cand oamenii se poarta cu tine ca si cand nu le pasa, ar fi bine sa ii crezi

Tu nu meriti sa fii inconjurata de astfel de oameni.

Este dificil sa traiesti o viata pozitiva inconjurata de oameni negativi.

Daca oamenii se poarta urat cu tine, daca iti demonstreaza ca nu le pasa, daca au nevoie de tine doar atunci cand le este greu... ar fi bine sa te indepartezi de ei. Nu ai nevoie de ei in viata ta. Nu ai nevoie de drama. Nu ai nevoie de negativitate. Nu ai nevoie de durere.

Iata cateva modalitati de a te proteja de energia negativa a acestor oameni si, cel mai important, de a te indeparta de ei o data pentru totdeauna:

1. Mentine un nivel de detasare emotionala fata de opiniile acestor oameni. Nu le permite sa se joace cu mintea ta. Nu le permite sa aiba acces la fericirea ta emotionala. Pana la urma, totul se rezuma la modul in care te valorifici pe tine insati.

2. Nu-ti pune niciodata sufletul pe tava in fata lor. Fii foarte atenta la modul in care comunici cu acesti oameni. Nu iti dezvalui secretele, nu spune ce te apasa, nu vorbi despre problemele tale. De cele mai multe ori, ei nu vor incerca decat sa profite de slabiciunea ta si sa te foloseasca.

3. Nu reactiona in situatii dificile. Indiferent de situatie, ar fi bine sa incerci sa iti pastrezi calmul si sa nu te lasi condusa de emotie. Nu le arata ca esti afectata fie de reactia lor, fie de nepasarea lor. Incearca sa gestionezi lucrurile cu integritate si maturitate emotionala.

4. Renunta la dorinta de a schimba oamenii din jurul tau. Oamenii se schimba cand vor ei si, cel mai important, daca vor ei... nu cand iti doresti sau cand vrei tu. Incearca sa intelegi ca rolul tau in aceasta lume nu este acela de a schimba pe nimeni. Concentreaza-te mai degraba pe tine - pe sentimentele, emotiile, starile tale - si mai putin pe dorinta pe care o ai de a ajuta alti oameni incercand sa ii schimbi in vreun fel sau altul.

5. Ia alt traseu in viata. Indeparteaza-te de ei daca nu au nevoie de tine, iar prezenta lor in viata ta iti face rau. Nu trebuie sa o faci brusc, ci incearca sa iei lucrurile treptat - sa raresti iesirile in oras, sa vorbesti cat mai putin cu ei despre lucruri importante, sa te mai gandesti tot mai putin la ei. In timp, toate aceste mici schimbari vor da roade, iar tu iti vei da seama cat de bine te simti fara prezenta lor in viata ta.

