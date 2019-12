4 Ganduri pe care sa le lasi in spate pentru a merge mai departe cu viata ta

Daca nu iti permiti sa accepti tot ce s-a intamplat si sa mergi mai departe cu viata ta, sa lasi in spate ce ai spus, ce ai simtit, ce ai indurat vei trai prezentul si viitorul cu aceiasi ochi tristi si cu aceeasi inima ranita.

Este momentul sa te opresti. Este momentul sa tragi linie si sa o iei de la capat. Este momentul sa ai grija de sufletul tau.

Iata cateva ganduri pe care sa le lasi in spate pentru a merge mai departe cu viata ta:

1. Gandul la ce ar fi putut fi (sau ce ar fi trebuit sa se intample, dar nu s-a intampalt)

Trebuie sa renunti la acest gand pentru ca iti face mai mult rau decat bine. Trebuie sa renunti sa te intrebi clipa de clipa cum ar fi fost daca, ce ar fi trebuit sa faci, cum ar fi trebuit sa te comporti si cum ai fi schimbat lucrurile. Trebuie sa accepti ca totul s-a intamplat si ca nu te mai poti intoarce in trecut. Este timpul sa mergi mai departe.

2. Gandul ca ar trebui sa gasesti o alta scuza

Intotdeauna exista o minciuna intre o promisiune pe care ti-ai facut-o tie insati si scuzele pentru care nu ai respectat acea promisiune. Sa te grabesti in a cauta explicatii de orice fel este intotdeauna un semn de slabiciune din partea ta.

Nu uita ca viata este un exercitiu continuu in care iti poti rezolva in mod creativ problemele. O greseala (sau o intarziere) nu inseamna un esec pana cand nu refuzi sa o corectezi. Astfel, majoritatea esecurilor pe termen lung sunt, de fapt, rezultatele persoanelor care gasesc scuze continue in loc sa caute decizii. Alege sa nu fii una dintre aceste persoane.

3. Gandul ca trebuie sa te schimbi pentru a fi in anumite relatii

Nu face asta. Nu deveni ceva nu esti. Alege sa fii tu - fix cum esti. Cu bune si cu rele, uneori sensibila, alteori galagioasa, uneori neindemanatica, alteori descurcareata. Nu te schimba doar pentru ca oamenii sa te placa, sa faci o impresie buna, sa fii dorita. Tu esti tu... si aceasta este super puterea ta. Nimeni nu mai poate fi ca tine.

4. Gandul ca este pera tarziu sa spui adevarul

Uneori pierzi ceea ce ai avut candva. Uneori nu reusesti sa recastigi dragostea si increderea. Uneori greselile tale rup relatii. Uneori tu singura iti frangi inima. Uneori uiti de drumul tau. Uneori sfarsesti prin a te simti mai rau decat ai facut-o inainte de a spune adevarul. Dar chiar si asa, un pas inapoi dupa ce ai facut o greseala este un pas in directia corecta. Este ceea ce trebuie sa faci - iti repari greseala si iti eliberezi inima de minciuni si de regrete.

