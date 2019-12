5 Lucruri pe care mi-as fi dorit sa le stiu cand eram de varsta ta

Traiesti o singura data... dar daca o faci corect, o data este suficient.

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care mi-as fi dorit sa le stiu cand eram de varsta ta:

1. Viata este un ciclu

Tot ceea ce faci, tot ceea ce spui, fiecare alegere pe care o faci... toate acestea revin la tine.

Daca vrei sa fii bogata, fii generoasa. Daca vrei sa ai prieteni, fii amabila. Daca vrei sa fii inteleasa de cei din jurul tau, fa-ti timp sa asculti cu adevarat.

Daca vrei sa inveti cu adevarat ceva, incepe sa studiezi apoi invata pe altcineva ceea ce stii. Daca tanjesti dupa pace, actioneaza in pace si armonie. Daca vrei ca lumea sa se schimbe, incepe cu persoana din oglinda.

2. Detii controlul suprem asupra fricilor tale

Teama din sufletul tau este generata 100% de tine si este singurul obstacol care sta intre tine si obiectivele tale. Incearca sa scapi de aceste temeri, nu le permite sa puna stapanire pe tine.

Ai rabdare cu gandurile si preocuparile care raman nesolutionate in inima ta. Nu te ascunde; incepe sa iti pui intrebari in timp ce descoperi incet raspunsurile pe care le cauti. Inlocuieste-ti temerile cu intelegere.

Decat sa fii inconjurata de o mie de persoane false, mai degraba sa ai cativa prieteni adevarati care ar face orice pentru tine. Ei sunt cei care se bucura pentru tine cand esti fericita, care plang alaturi de tine in momentele dificile. Sunt cei care vor sa te vada mereu cu zambetul pe buze. Acorda atentie relatiei pe care o ai cu ei pentru ca sunt cel mai frumos cadou primit de la viata.

4. Este imposibil sa iubesti pe cineva care nu se iubeste pe ea insusi

Nu poti sa iubesti o persoana care nu se iubeste pe ea insasi. O astfel de persoana va ajunge sa traiasca cu o masca intreaga viata - masca ce va deveni zona ei de confort. Nu vei putea niciodata sa o schimbi pentru ca nu va accepta asa ceva - lupta nu este dusa intre tine si aceasta persoana, ci intre ea si sufletul tau. Incearca sa ai rabdare si, daca simti ca nimic nu se schimba, este mai bine sa te indepartezi pentru ca vei avea doar de suferit.

5. Este imposibil sa stii cum se simte o alta persoana

Chiar daca cunosti aceasta persoana de zeci de ani, iti este imposibil sa stii exact cum se simte. Nu poti simti ce simte ea in inima ei.

In loc sa incerci sa intelegi cum se simte acea persoana, ar fi mai bine sa incerci sa o asculti, sa o sustii, sa o iubesti cu toata inima si neconditionat. Sa ii fii alaturi nu doar in momentele frumoase, ci si in cele dificile.

