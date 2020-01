Ritualul de un minut care indeparteaza energia negativa din jurul tau

Acesta este unul dintre cele mai importante ritualuri care te ajuta sa indepartezi energia negativa din jurul tau si sa ramai optimista, increzatoare in fortele proprii si conectata cu Universului

Unul dintre cele mai frumoase lucruri cu privire la magie este ca poate fi facuta oricand si oriunde. Nu trebuie sa porti o mantie speciala, sa ai o bagheta stralucitoare sau sa dansezi in jurul unui foc. Iti poti folosi puterea cand esti la dus, cand dai cu aspiratorul, cand te demachiezi si te pregatesti de somn sau chiar cand mergi pe drumul catre birou.

In timp ce toti oamenii isi doresc sa aiba o viata fericita, sa isi gaseasca marea dragoste, sa aiba mai multi bani si sa se bucure de aventuri, prea putini ajung sa faca ceva in acest sens si chiar sa traiasca cu adevarat.

Acesta este unul dintre cele mai importante ritualuri care te ajuta sa indepartezi energia negativa din jurul tau si sa ramai optimista, increzatoare in fortele proprii si conectata cu Universului. Incearca-l si vei vedea cum magia incepe sa reapara in viata ta.

Ce ai de facut?

Este vorba doar de crearea unei viziuni. Exista mai multe variante, insa de data aceasta vorbim doar despre doua dintre ele - cele mai puternice de fapt.

Prima tehnica are legatura cu eliminarea energiei negative din viata ta si presupune un exercitiu de imaginatie in care vizualizezi cum toata energia negativa iese din corpul tau - incepe cu degetele de la picioare si continua treptat cu talpile, picioarele, stomacul, pieptul, gatul, capul... pentru ca, intr-un final, sa iti paraseasca corpul.

A doua tehnica are legatura cu protejarea energiei tale si presupune un exercitiu de imaginatie in care vizualizezi un fermoar urias in fata ta, care porneste de la zona picioarelor si merge pana in varful capului. Tot ce trebuie sa faci este sa vizualizezi inchiderea fermoarului si, astfel, sa sigilezi in interiorul sufletului tau toata bunatatea si toata energia pozitiva pe care o ai.

Cand poti face aceste exercitii: primul ritual il poti face seara, cand ajungi acasa, in timp ce pe al doilea il poti face dimineata, inainte de a pleca de acasa.

