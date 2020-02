Aceasta bautura simpla iti prelungeste viata, spun oamenii de stiinta

Nu mai este un secret faptul ca bautura calda pe care o consumam cu precadere in sezonul rece are foarte multe beneficii asupra sanatatii.

Consumul de ceai este o traditie in unele tari, insa bautura obtinuta din diferite plante nu ajuta doar la relaxare si la crearea unei stari de bine. Pe langa numeroasele beneficii pe care le are consumul de ceai, specialistii au ajuns la concluzia ca acesta are legatura si cu longevitatea. Oamenii care consuma suficient ceai sunt mai sanatosi si traiesc mai mult.

Ce beneficii are consumul de ceai

Un studiu publicat recent in Jurnalul European de Preventie a Bolilor Cardiovasculare arata ca persoanele care consuma ceai de cel putin trei ori pe saptamana au o viata mai sanatoasa si traiesc mai mult.

foto main: Viktoriia Hnatiuk, Shutterstock