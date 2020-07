Uleiul de ricin chiar stimuleaza cresterea parului? Ce spun expertii

Bogat in nutrienti, acest ulei dens extras din semintele de ricin este utilizat in multe scopuri, de la cele medicale, farmaceutice si casnice, pana la ingrijirea pielii si la obtinerea de produse cosmetice, fiind apreciat pentru capacitatea sa de vindecare.

Ani la rand, industria cosmetica a promovat beneficiile tuturor uleiurilor posibile. De cocos, de masline, de chimen negru (preferatul lui Kim Kardashian), de jojoba si chiar pe cele esentiale, precum cel de rozmarin, lavanda si din lemn de cedru. Dar mai exista un ulei despre care se spune ca ajuta mult parul sa creasca: uleiul de ricin.

Multa lume a obtinut rezultate bune dupa ce l-a folosit pentru cresterea sprancenelor, asa ca se pune intrebarea fireasca: n-ar putea fi eficient acest ulei si pentru cresterea parului?

Pentru a afla raspunsul, Byrdie a luat legatura cu doi experti: Rachel Nazarian, dermatolog la Schweiger Dermatology Group din New York, specializata in tratamente cosmetice, cancer de piele, dermatologie generala si operatii dermatologice, si Philip B, expert in ingrijirea parului si a scalpului, fondator al companiei de produse cosmetice Philip B Haircare.

foto main: progressman, Shutterstock