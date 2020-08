Sa dormi bine te ajuta sa fii cea mai buna versiune a ta. Tu cum te odihnesti in aceste vremuri nesigure?

In vremurile noastre agitate, somnul de calitate pare sa ramana ultimul pe lista de prioritati. Numai ca dupa o vreme in care nu te-ai odihnit cum trebuie, te simti atat de coplesita, incat chiar si cele mai simple sarcini ti se par insurmontabile.

Stiu ca ultimele luni nu au fost cele mai bune din viata ta. Stiu ca ai avut momente in care ai pus la indoiala totul, in care ai simtit ca pici in gol si ca esti confuza in privinta celor mai importante aspecte ale vietii tale.

Stiu ca ai primit vesti proaste, din lume sau de la cei apropiati, ca te-ai simtit neputincioasa si ca ai fost pe punctul sa renunti la lucruri care altadata te faceau fericita.

Stiu ca, la fel ca majoritatea oamenilor, ai inceput sa dormi din ce in ce mai prost. In functie de natura jobului tau, poate ca perioada distantarii sociale ti-a oferit mai mult timp liber, insa paradoxul despre care am tot citit in ultima vreme e ca, desi unii dintre noi au senzatia ca dorm mai mult, somnul nu este unul odihnitor si calitativ. Iar oboseala cronica se instaleaza.

foto main: Gorodenkoff, Shutterstock