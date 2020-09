5 retete cu maximum 5 ingrediente pentru micul dejun: vei fi in forma toata ziua!

Indiferent ce preferinte ai pentru micul dejun, aceasta masa nu trebuie sa fie complicata pentru a manca cu placere. Iata 5 idei simple pentru a incepe ziua fara sa sari peste micul dejun!

Felul in care iti incepi ziua influenteaza modul in care te vei simti de-a lungul acelei zile, iar o contributie importanta in acest proces o are, pentru multi oameni, micul dejun. Desi exista o ampla dezbatere despre impactul micului dejun asupra metabolismului, asta nu inseamna ca trebuie neaparat sa sari peste masa de dimineata, noteaza Mind Body Green.

Aceste retete sanatoase pentru micul dejun sunt preparate din numai cinci ingrediente (sau mai putin) si iti vor face ziua mai frumoasa si mai usoara.

Des intalnita la micul dejun in alimentatia occidentala, o clatita cu proteine este o sursa minunata de macronutrienti de care corpul tau are nevoie dimineata. Combina o banana, doua oua si putin praf de copt pentru a lua perfect startul unei zile!

foto main: vanillaechoes, Shutterstock