Trupa Feelings și Nicole Cherry lansează piesa Împreună de Crăciun

În prag de Crăciun, Trupa Feelings și Nicole Cherry fac echipă și lansează o piesă perfectă pentru perioada sărbătorilor.

comunicat de presa: “Împreună de Crăciun” este o melodie vesela, care te introduce într-o stare de sărbătoare din primele secunde, fiind despre fericirea de a fi alături de persoana iubita de Crăciun.

Anul ce se apropie acum de final a fost unul greu, plin de încercări, iar Nicole Cherry și Trupa Feelings vor să aduca fericirea sărbătorilor în casele tuturor cu “Împreună de Crăciun”. Acesta este primul colind pe care Nicole Cherry îl lansează oficial.

“Anul 2020 a fost atipic și greu pentru noi, dar a venit și cu lucruri bune. Ne-a dăruit mai mult timp pe care am putut să-l petrecem alături de cei dragi, dar și în studio. Așa a luat naștere colindul ,,Împreună de Crăciun”. Inițial, piesa a fost concepută ca single, fără a ne gândi la o posibilă colaborare cu un alt artist.

Eram în studio, ascultam piesa, ne plăcea mult, dar simțeam că lipsește ceva. Ne-a luat puțin timp până când am identificat că era vorba de energia feminină.

Prima care ne-a venit în minte a fost Nicole, pentru că o cunoaștem și în afara scenei și știm că emană o energie pozitivă, că e un munte de talent, iar vocea ei se armonizează perfect cu a lui Răzvan (solistul trupei).

Acum, făcând o retrospectivă, ne dăm seama că totul s-a derulat pe repede înainte și da, lucrurile frumoase vin atunci când te aștepți mai puțin. I-am trimis un demo lui Nicole, ea ne-a spus că-i place și că rezonează cu mesajul piesei, iar în câteva zile colindul era gata înregistrat”, declară baieții din Trupa Feelings despre piesă și colaborarea cu Nicole Cherry.

Muzica și versurile aparțin lui Răzvan Răducă, Siviu Păduraru și Mălinei Avasiloaie, iar mix & masterul este facut tot de Silviu Părduraru. Videoclipul este regizat de Ionuț Trandafir.

“La filmările videoclipului a fost pur și simplu nebunie. Ne-am întors în timp cu toții și am simțit spiritul Crăciunului ca atunci când eram copii. Am râs zgomotos, am dansat, am cântat, ne-am bucurat de tot ce ni se întâmplă. ,,Împreună de Crăciun” nu e doar un colind, e o piesă care te face să reflectezi asupra unor aspecte ale vieții, iar după ce asculți versurile iți dai seama că ești mult mai fericit decât credeai.

A fost un an greu pentru toți, oamenii au nevoie de puțină magie în zâmbete, de optimism. Asta sperăm noi să facem, să aducem o stare de bine în casele tuturor, să dăruim din energia noastră.

Crăciun fericit tuturor, oriunde v-ați afla. Nu uitați că fericirea nu se calculează în lucrurile materiale, ci în zâmbete și în clipele petrecute alături de cei dragi!”, adauga Trupa Feelings.

“Noi suntem Feelings, o gașcă nebună de 7 băieți cu care există șanse mari să te fi întâlnit la vreo petrecere, aniversare, nuntă sau la un concert. Străbatem țara în lung și în lat de peste 18 ani și bucurăm publicul atât cu piesele proprii (,,Hello” și ,,Stai în drum”), cât și cu cover-uri. “ – asa se descriu baietii din trupa

Nicole Cherry este una drintre cele mai cunoscute artiste din Romania, cu peste 10 hit-uri lansate, peste 350 de milioane de vizualizări pe YouTube, refrene memorabile, primele locuri în topurile muzicale și trofee importante. În același timp, are și unul dintre cele mai mari conturi de Instragram de la noi din tară, cu peste 2 milioane de urmăritori.