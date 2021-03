Alege sa fii buna cu sufletul tau. 3 moduri puternice de a practica iubirea de sine

Iubirea de sine, respectul de sine, valoarea de sine... exista un motiv pentru care toate se continua cu "de sine". Nu le poti gasi in nimeni altcineva.

Increderea in sine este strans legata de abilitatile tale. Spre exemplu, poti avea incredere in tine intr-un anumit domeniu precum gatitul, dansul sau comunicarea, insa poti fi nesigura in altul precum vorbitul in public.

Stima de sine, pe de alta parte, se refera la modul in care te vezi pe tine insati. Este vorba despre perceptia pe care o ai cu privire la tine insati, la cat de importanta esti, la cat de mult valoreaza sufletul tau. Indiferent de ce se intampla in exterior, tu iti oferi dragoste, grija, iubire si respect. Faci asta?

Mai jos sunt cateva dintre cele mai puternice moduri pe care le poti face pentru a avea grija de tine:

1. Concentreaza-te in a deveni persoana care te iubeste neconditionat.

Incepe treptat. Daca nu te iubesti, este greu sa faci un salt urias si sa devii rapid persoana care o face. De aceea primul pas pe care il poti face este sa te concentrezi pe a fi cineva care iubeste. Permite-i iubirii sa faca parte din viata ta cat mai des cu putinta. Ajusteaza-ti corpul la emotii poternice gasind cat mai multe lucruri pe care sa le iubesti si sa le apreciezi.

2. Nu te mai compara cu nimeni

Comparatia distruge iubirea de sine. Si de obicei nu suntem tocmai draguti cand vine vorba de comparatii, nu? In schimb, luam cele mai mari defecte ale noastre si le comparam cu cele mai frumoase abilitati ale altora. Pe scurt, suntem sortiti esecului.

Ce poti face in schimb: realizeaza ca iti scrii propria poveste. Da-ti seama ca nu iti poti compara viata cu a altcuiva pentru ca oricat de bine ai cunoaste acea persoana, nu vei stii niciodata cum se simte sau care este povestea ei de viata. Petrece-ti timpul si consuma-ti energia pentru a iti construi drumul tau in viata.

3. Fa-ti timp pentru obiceiuri sanatoase

Incepe cu adevarat sa ai grija de tine in toate aspectele vietii: alimentatie, activitati fizice, ce faci in timpul liber. Fa lucruri nu pentru ca trebuie sa le faci, ci pentru ca ai nevoie de ele, pentru ca te simti bine facandu-le.

Nu ai chef sa mergi la sala? Atunci poate pui un podcast interesant pentru suflet si mergi la o plimbare prin parc.

Creeaza-ti obiceiuri sanatoase, nu doar mental, ci si emotional.

foto main telinunu, Shutterstock