Pe 19 Noiembrie avem Luna Plina si Eclipsa de Luna in zodia Taur. Eliberam din viata noastra tot ce nu ne mai serveste

Moment magic in cosmos. Pe 19 noiembrie avem Luna Plina si Eclipsa de Luna in zodia Taur. Universul ne ofera sansa de a ne planta adanc in inimile noastre sentimente frumoase, de a ne alinia cu cea mai inalta viziune a divinului si sa restabilim linistea si pacea.

Luna Plina din noiembrie are loc in ziua de 19, la ora 10:58, ora Romaniei, in zodia Taur si actioneaza ca un val de magie ce ne permite sa eliberam din viata noastra tot ce nu ne mai serveste. Taurul este lumina creatiei materiale, semnul fix al ascultarii constiente si Arborele sacru al vietii.

Luna Plina si Eclipsa de Luna pe 19 noiembrie

Cea mai influenta faza lunara din noiembrie va fi in ziua de 19, cand vom avea pe cer nu doar o Luna Plina, ci si o Eclipsa de Luna in Taur. In timpul acestui tranzit vom simti ca energia Universului straluceste asupra noastra nu doar datorita Lunii Pline si puterii pe care o are, ci si eclipsei de luna.

In timp ce lunile pline sunt, de obicei, unele pline de emotii - in aceasta perioada toate starile vor fi intensificate si mai mult de energia eclipsei. De asemenea, Taurul este o zodie destul de sensibila, ceea ce ne va face aceasta calatorie mult mai intensa. Avem ocazia sa privim adanc in sufletul nostru si sa ne ascultam gandurile. Ne aflam in continuare in sezonul Scopionului, ceea ce inseamna ca ne putem astepta ca acest tranzit sa lumineze si sa scoata la vieala informatii ascunse, ganduri secrete sau emotii ingropate.

foto Romolo Tavani, Shutterstock

Din fericire, energia zodiei Taur ne va ajuta sa vedem aceste revelatii cu o abordare neutra, insa poate crea cateva dificultati in luarea deciziilor.

Luna Plina - sfarsitul ciclului lunar

Luna Plina reprezinta sfarsitul ciclului lunar, procesul mortii si al renasterii pe care Luna il repeta in mod constant. Acest moment poate fi folosit pentru a exersa recunostinta. Avem ocazia sa ne eliberam de toate acele lucruri care nu ne mai servesc - de la obiceiuri nepotrivite pentru noi la relatii toxice si tot ce se afla intre ele.

