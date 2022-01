3 mituri despre metabolism care te impiedica sa slabesti – si cum il poti accelera cu adevarat

Ceea ce stii despre accelerarea metabolismului poate fi gresit, iar asta te impiedica sa ajungi la silueta cu care te simti cel mai bine.

Multi dintre noi se gandesc la metabolism ca la un foc care devine tot mai iute in timpul exercitiilor de fitness, cand „arde” calorii pe banda rulanta. Dar asta este doar o foarte mica parte din ceea ce face, potrivit lui Herman Pontzer, Ph.D., un antropolog evolutionist in cadrul Universitatii Duke si autorul cartii Burn.

„Metabolismul este munca pe care celulele tale o fac in fiecare minut al fiecarei zile”, spune Pontzer. „Avem 37 de milioane de celule si fiecare dintre ele este ca o mica fabrica care produce tot ce este necesar pentru a ne mentine corpul in functiune.” Unele calorii sunt arse in timpul exercitiilor fizice, dar cea mai mare parte a ceea ce mananci este folosit pentru a alimenta efortul continuu pe care il fac celulele tale, explica specialistul pentru Shape.com.

O noua cercetare publicata in Science de Pontzer a analizat metabolismul cu mai multa precizie decat se facuse vreodata inainte. Aceasta a masurat metabolismul a aproape 6.500 de oameni din intreaga lume, de la nou-nascuti pana la cei in varsta de 95 de ani.

