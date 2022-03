4 minciuni despre fericire care iti afecteaza sanatatea mintala

Care este secretul fericirii? Crezi ca ceea ca iti va pune un zambet mare pe fata este un salariu mai bun, un desert delicios sau o zi de shopping nelimitat? Asta vrea societatea sa crezi. Dar nu este adevarat, potrivit specialistilor citati de MindBodyGreen.

Cercetarile in neurostiinta dezvaluie ca o mare parte din ceea ce ai fost antrenat sa crezi ca te va face fericit poate de fapt sa-ti dauneze creierului, sa-ti tulbure mintea si sa te faca mai vulnerabil in fata depresiei. Iata care sunt cele mai daunatoare mituri despre fericire, conform psihiatrului Daniel Amen. Minciuni despre fericire care conduc la nefericire:

1. Sa ai mai mult din ceva ce iubesti te va face fericit

„Cercetarile in neurostiinta arata ca, datorita unui fenomen numit „adaptare hedonica”, cu cat obtii mai multa placere, cu atat mai multa ai nevoie pentru a sustine senzatia de fericire. Practic, creierul tau se obisnuieste cu experiente de inalta placere, ceea ce inseamna ca ai nevoie de si mai multa placere pentru a simti acelasi efect, similar modului in care oamenii au nevoie de mai multa cocaina pentru a obtine acelasi efect. Acest lucru uzeaza centrii placerii din creier, ceea ce poate duce la depresie. Am vazut cu ochii mei aceasta situatie la sportivi profesionisti, actori si muzicieni”, spune Amen.

foto main unsplash

