Cele mai simple obiceiuri de self-care, cu efecte benefice pe tot parcursul vietii

De tine trebuie sa ai grija tu si nimeni altcineva. In continuare, iti las cele mai banale si usoare obiceiuri de self-care. Sunt deosebit de utile si iti ocupa atat de putin timp, incat nu exista nici macar un motiv care sa te impiedice sa le pui in aplicare.

Plimba-te in aer liber fara sa ai telefonul cu tine

Iti iei telefonul chiar si atunci cand pleci intr-o scurta vizita la magazin? Intr-adevar, oricand se poate intampla ceva si e nevoie sa te intorci repede acasa, dar de cate ori ai trecut prin situatia asta? O plimbare de 20 de minute, fara telefon, conectata doar la ce se intampla afara o sa iti dea energie pentru inca o jumatate de zi.

Asculta podcast-urile care iti fac placere

Pe internet exista o serie intreaga de platforme de podcasturi care trateaza diverse subiecte. Ideal ar fi sa asculti un podcast care sa te incarce cu o energie buna si care sa te motiveze in zilele mai putin bune. Alege subiectele care te atrag cu adevarat si mai putin pe cele care urmaresc stereotipurile.

Fa miscare cel putin 20 de minute pe zi

Nu degeaba vezi recomandarea asta chiar si la televizor. Urmeaza un program zilnic de miscare, iar mintea si corpul tau iti vor multumi. Inceputul e mai greu, insa cu timpul te vei obisnui cu aceasta rutina plina de beneficii pentru sanatate.

Citeste o carte

Daca nu ai rabdare sa meditezi sau sa te rogi, atunci fa-ti timp si citeste in fiecare zi cateva pagini dintr-o carte. Poti sa incepi chiar si cu o pagina pe zi. Oricat de putin ai citi la inceput, cartea va parea din ce in ce mai captivanta si usor, usor, nu te vei mai putea dezlipi de ea. Opteaza pentru titluri care te desting si iti dezvolta creativitatea.

Savureaza cafeaua de dimineata

In liniste sau in compania unei persoane dragi, acasa sau la birou, chiar si in metrou sau in masina personala, oriunde si cu oricine iti bei cafeaua, savureaz-o cum se cuvine, cu fiecare inghititura. Simte aroma ei imbietoare, dar si efectul ei energizant de care nu te poti lipsi.

Incearca ceva nou in fiecare saptamana

Sunt absolut convinsa ca pe lista fiecareia dintre noi se afla o multime de activitati interesante numai bune de bifat. Dar se pare ca nu ne facem niciodata timp pentru ele, de aceea s-au si strans atat de multe. Self-care inseamna sa faci ceea ce iti place. Asa ca indrazneste sa pui pe lista toate acele activitati care iti vor schimba starea de spirit. Tine-te de acestea oricat de incarcat ar fi programul tau de lucru. Doar prioritizand vei putea reusi sa-ti gasesi ragaz si pentru ele.

Opteaza pentru o baie relaxanta

Ofera-ti un moment de respiro si relaxeaza-te in cada plina cu apa. Adauga in cada un spumant parfumat, sare de mare, petale de flori, aprinde cateva lumanarele si bea un pahar cu vin. Acest ritual te va ajuta sa alungi toata tensiunea acumulata pe parcursul unei zile. Nu uita insa ca telefonul nu are ce cauta cu tine in baie.

Ai grija de tine

Este important sa ai grija nu doar de suflet, ci si de corpul tau fizic. Nu este nevoie sa aplici mai multe straturi cosmetice in fiecare zi, ci e suficient sa-ti faci rutina de skincare, sa-ti aranjezi parul si sa te dai cu un pic de mascara sau ruj. O sa vezi ca aceste simple obiceiuri te vor face sa te simti mai bine in pielea ta.

Plimba-te pe marginea unui lac

Conectarea cu natura este intotdeauna benefica. Este hrana pentru minte, suflet si trup. Cu siguranta si tu locuiesti intr-un oras cu multe blocuri si cladiri inalte, motiv pentru care acest obicei devine instant obligatoriu. Cel putin o data pe saptamana ar fi bine sa faci asta. O perioada buna de timp, in drum spre birou, desi ma cam abateam de la drum, ma opream in Cismigiu ca sa-mi savurez cafeaua alaturi de colega mea de birou. Cum spuneam, desi ma abateam de la drum si asta implica automat sa ma trezesc mai devreme ca sa ajung la program, putinul timp petrecut in parc, pe banca la marginea lacului, imi alimenta starea de bine pentru intreaga zi.

Dormi la pranz 20 de minute

Daca noaptea nu reusesti sa te odihnesti cum trebuie, acum, daca lucrul de acasa iti permite, fura 20 de minute din program si dedica-le somnului de pranz. Acest lucru te va ajuta sa fii mai productiva si mai binedispusa.

