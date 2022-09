LOREDANA lanseaza single-ul 'Cand o zi pare un an'

Exista multe momente in viata fiecaruia dintre noi cand ne dorim fie sa oprim timpul, sa-l comprimam sau sa-l facem sa treaca mai repede, mai usor. Dar ce se intampla „cand o zi pare un an”?! Cum reusim sa ne dam seama de trecerea secundelor, minutelor, anilor?!

comunicat de presa: LOREDANA, regina muzicii pop din Romania, ne surprinde din nou cu o melodie incarcata de sensibilitate si nostalgia zilelor de vara – „Cand o zi pare un an”. Piesa este compusa de catre Loredana, cu versuri scrise de catre artista.



LOREDANA a facut un show memorabil la gala de premiere Romanian Music Awards, joi, 22 septembrie, in Ramnicu Valcea, unde a cantat in premiera noul single, "Cand o zi pare un an". In plus, LOREDANA a primit trofeul "Lifetime Award" pentru intreaga cariera.





„Orice vara care trece ne lasa in suflet un dor, o nostalgie a zilelor si noptilor fierbinti, in care timpul pare ca sta in loc, amintiri irepetabile...

Asa s-a nascut “Cand o zi pare un an (Dolce Far Niente). Am scris acest cantec cu gandul ca poate fi un balsam, “a sweet medicine”, pentru toti cei care regreta verile care trec intotdeauna prea repede. “Cand o zi pare un an”, acea zi care pare cat o viata, in care fiecare secunda e traita la maxim, full trottle, o zi in care traiesti cat altii intr-un an! Viteza cu care traim poate sparge bariera timpului si a spatiului!

Cantecul l-as descrie ca pe un funk disco progresiv, extrem de catchy si dansant, cu un sunet extrem de neasteptat in contextul muzical actual! Va invit sa-l ascultati! 😘”, a declarat LOREDANA.



O artista cu o cariera remarcabila, LOREDANA se reinventeaza in fiecare an si pentru fiecare generatie. Timp de peste trei decenii, Loredana a cantat despre iubire in nenumarate genuri si stiluri, fie ca a interpretat muzica pop, rock, populara, jazz, jamparale, blues sau musical. A cautat in muzica sa toate definitiile, nuantele si semnificatiile cuvintelor care exprima cele mai misterioase si puternice stari sufletesti: iubire, dragoste, dor, nostalgie.

De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, intr-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artistii talentati din banda Agurida.

