Pe 26 ianuarie Venus intra in Pesti pentru a ne arata cat de frumos este sa iubesti. Sfatul Universului pentru toate zodiile

Pe 26 ianuarie Venus paraseste zodia Varsator si intra in semnul sau preferat, Pesti, unde va ramane pana pe 20 februarie. Venus in Pesti inseamna armonie, conectare la propriile sentimente, emotii frumoase si liniste interioara. Mai inseamna, de asemenea, si integrarea profunda a visurilor in planurile de viitor, schimbari importante pentru evolutia sufletului si eliberarea de emotii dificile si ganduri negative.

26 ianuarie este o zi foarte importanta din aceasta luna deoarece invoca iubirea adevarata si inspira la tot ce este mai frumos in aceasta lume. Iubirea devine mai blanda si mai dulce cu Venus in Pesti, iar noi ne transformam in firi mai visatoare si mai romantice. Suntem acolo pentru oamenii pe care ii iubim, indiferent de situatie, si suntem inspirati de dragostea pe care o simtim pentru a face bine in aceasta lume. In timpul acestui tranzit avem tendinta de a ne conecta mult mai profund cu lumea din jurul nostru folosindu-ne de empatie si sensibilitate. Pe plan sentimental, suntem pe aceeasi lungime de unda cu dragostea adevarata si luptam alaturi de partenerul de cuplu pentru a trai cele mai frumoase clipe. Iata care este sfatul Universului pentru fiecare zodie in parte: Horoscop Berbec Crede cu tarie in puterea dragostei si permite-i sa vindece toate ranile din trecut astfel incat sa te poti concentra pe ceea ce este frumos aici si acum. Horoscop Taur Iubeste fara limite. Esti facuta sa oferi iubire in cea mai pura forma a sa. Nu te mai teme de suferinta. Deschide-ti inima, darama barierele construite in jurul sufletului tau si imparte dragoste adevarata. Horoscop Gemeni Nu iti fie teama sa fii vulnerabila in fata partenerului de cuplu - doar asa va putea sa inteleaga cine esti si cat de frumos iubesti. Asadar, renunta la masti si iubeste mai intens ca niciodata. Horoscop Rac Spune ce ai pe suflet astfel incat partenerul de cuplu sa inteleaga ce iti doresti de la relatia voastra. Nu te astepta ca el sa iti citeasca gandurile, asta nu se va intampla niciodata. Vorbeste deschis despre ce vrei si totul se va rezolva. Horoscop Leu Nu iti fie teama sa te pui pe primul loc si sa iti oferi iubire. In urmatoarea perioada trebuie sa inveti sa ai mai multa grija de tine inainte de a avea grija de alti oameni. Nu este egoism, este dragoste pentru propriul suflet. Horoscop Fecioara Este momentul sa ai o discutie importanta cu partenerul de cuplu cu privire la viitor si sa afli odata pentru totdeauna daca sunteti pe aceeasi lungime de unda in ceea ce priveste planurile voastre. Este posibil sa fiti nevoiti sa faceti cateva compromisuri daca vreti ca relatia sa reziste. Horoscop Balanta Iarta oamenii care ti-au gresit in trecut astfel incat sa poti da pagina si sa incepi un nou capitol al vietii tale. Trecutul nu mai este, nu ar trebui sa te mai intereseze. Este momentul sa mergi mai departe pe drumul propriului destin. Horoscop Scorpion Nu mai grabi timpul. Fa un pas in spate si permite-i Universului sa iti arate cat de frumoasa este viata ta. Nu esti pregatita sa iubesti cu adevarat, ai rabdare. Intre timp, concentreaza-te pe relatia cu propria persoana. Horoscop Sagetator Bucuria pe care o traiesti in aceasta perioada este una cu adevarat speciala. Esti recunoscatoare pentru tot ceea ce simti si pentru faptul ca Universul ti-a scos in cale sufletul pereche atat de repede. Horoscop Capricorn In aceasta perioada ai de luat o decizie importanta cu privire la viata sentimentala. Astrele te sfatuiesc sa nu te lasi condusa de ce iti spun oamenii din jur, ci sa iti asculti intuitia. Sufletul tau stie cel mai bine de ce are nevoie. Horoscop Varsator Pentru a rezolva problemele cu partenerul de cuplu, este important ca amandoi sa renuntati la masti, sa fiti vulnerabili, sa va ascultati si sa va intalniti la mijlocul drumului. Asadar, invatati sa faceti compromisuri. Horoscop Pesti In aceasta perioada inveti sa oferi tot ce este mai frumos partenerului de cuplu. Daca pana acum ai fost destul de rece si concentrata pe viata profesionala, iata ca a venit momentul sa te revansezi in fata persoanei iubite. foto main pixabay Vizionare placuta Kudika

24 Ianuarie 2023 Echipa Kudika