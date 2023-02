Fie ca 2023 sa fie anul in care iti dai seama cat de frumos este sufletul tau 

Cea mai importanta relatie a vietii tale este relatia pe care o ai cu tine insati. Ai grija de tine inainte de a avea grija de altii, permite-ti sa fii egoista si sa te pui pe primul loc, ofera-ti iubire si descopera cine esti cu adevarat si care este scopul tau. Ce te face fericita si ce iti aduce liniste.

In cazul in care ai uitat, iti spunem noi urmatoarele lucruri:

1. Meriti tot ce este mai frumos in aceasta lume

Draga mea, sufletul tau este minunat. Inima ta ofera atat de multe fara sa ceara nimic in schimb. Esti acolo pentru oamenii la care tii si faci tot posibilul sa ii vezi fericiti. De aceea, draga mea, sa stii ca tu esti incredibila si meriti tot ce este mai frumos in aceasta lume.

2. Meriti sa iei o pauza

Te grabesti mult prea mult prin viata. Simti ca trebuie in permanenta in miscare pentru a fi productiva sau de succes dar, la fel ca multe alte lucruri in viata, si tu meriti sa iei o pauza de la toate si sa te relaxezi. O pauza nu inseamna sa renunti la ceva - nu inseamna ca esti lenesa sau nu iti dai iteresul. Inseamna ca iti onorezi capacitatea de a te odihni si de a iti reincarca bateriile.

3. Meriti sa fii iubita cu adevarat

Nu te multumi niciodata cu mai putin decat meriti. Tu ai nevoie de o iubire adevarata, frumoasa, matura, sincera. Tu ai nevoie de un partener care sa fie alaturi de tine neconditionat, sa te iubeasca pentru ceea ce esti fara sa incerce sa te schimbe in vreun fel, sa te pretuiasca, sa iti ofere libertatea de care ai nevoie pentru a fi tu insati si a te dezvolta. Tu ai nevoie de un partener alaturi de care sa cresti si cu care sa construiesti un viitor minunat.

4. Meriti sa te iubesti pe tine

Trebuie sa inveti sa te accepti cu bune si cu rele. Trebuie sa iti dai seama cat esti de importanta, sa intelegi ca sufletul tau este unul minunat si ca inima ta este foarte rara. Meriti sa intelegi ca esti parte din acest Univers si ca scopul tau in lume este unul divin. Meriti sa te iubesti neconditionat.

5. Meriti sa te vindeci de trecut

Viata are felul ei de a ne distruge inainte de a ne construi din nou si a ne face mai puternici. Ai trecut prin atat de multe momente si uita-te aici. Esti in acel punct al vietii tale in care esti cea mai buna versiune a ta. Ai crescut, ai invatat, te-ai dezvoltat si ai devenit de neinvins. Asadar, accepta trecutul si invata sa iti vindeci inima; iarta oamenii care te-au ranit si te-au parasit, iarta-te pe tine pentru ce ai facut si apreciaza-ti calatoria, concentreaza-te pe momentul prezent si bucura-te de ceea ce esti si ai aici si acum.

6. Meriti sa stii ce iti doresti de la viata

Sa nu mai permiti nimanui sa iti spuna cine esti sau ce trebuie sa faci cu viata ta. Fraiele viitorului sunt la tine, asculta-ti inima si ia decizii bazandu-te pe ce iti dicteaza intuitia. Nimeni, dar absolut nimeni din aceasta lume, nu stie ce te face cu adevarat fericita, ce te implineste si ce iti aduce liniste in suflet. Asadar, fa un pas in spate si descopera cine esti astfel incat sa poti merge mai departe pe drumul potrivit pentru tine.

