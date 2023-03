Sa nu regreti niciodata trecutul. Sa nu regreti niciodata ca ai iubit persoana gresita

In cele din urma, nu exista oameni gresiti pe care sa ii iubesti. Sunt oameni pe care ii iubesti, insa ei nu vin in viata ta pentru o vesnicie si, la un moment dat, trebuie sa plece si sa isi continue singuri calatoria.

Atunci cand ne gandim la cum ar trebui sa fie o iubire adevarata, de cele mai multe ori masuram puterea si validitatea acestei iubiri dupa un criteriu important, si anume daca are sau nu potentialul de a fi o iubire pentru totdeauna, pe vecie.

De asemenea, daca o relatie se incheie (din diverse motive), ajungem sa credem ca acele doua persoane erau pur si simplu nepotrivite si ca dragostea dintre ele nu a fost una reala si adevarata. Insa asa sa fie oare?

Divorturile sunt rezultatul casatoriilor esuate. Despartirile sunt rezultatul dragostei pierdute. Chiar daca acea casatorie a durat peste 20-30 de ani si chiar daca acea relatie a fost una de peste 10-15 ani... nu conteaza. Acestea sunt vazute precum relatii gresite, nepotrivite si ajungem sa le invalidam valoarea doar pe baza faptului ca aceste povesti de dragoste s-au incheiat si atat.

Dintr-o data nu mai conteaza ca acele doua persoane au trait zeci de ani impreuna, au impartit atat de multe, au trecut prin momente grele, s-au ajutat reciproc, au crescut si s-au dezvoltat. Dintr-o data parca se uita cat de mult s-au facut fericite una pe alta. Dintr-o data, toate momentele frumoase sunt sterse si sunt scoase in fata clipele urate, dificile, neplacute. Toate greutatile, toate defectele, toate problemele... astea sunt cele care ajung sa fie cele mai importante si sa ne intereseze cu adevarat dupa o despartire. Ce a fost frumos nici nu mai conteaza. Juramintele si promisiunile sunt vazute precum adevarate minciuni... Si toate acestea din cauza unei convingeri incapatate conform careia oamenii potriviti raman pentru totdeauna impreuna si, indiferent de ce se intampla, nu pleaca niciodata.

Din pacate, nu asa functioneaza. Nu asa stau lucrurile. Pentru ca viata se intampla. Lucrurile se schimba. Oamenii evolueaza si uneori cresc separat si ajung sa se indeparteze unii de altii. Si nu este nimic gresit aici - fiecare este liber sa traiasca asa cum isi doreste.

Adevarul dificil este ca nimic frumos nu dureaza o vesnicie. Si acest lucru este valabil in toate aspectele vietii. Pana si relatiile in care exista iubire adevarata se pot stinge. Si, cand se intampla acest lucru, in loc sa aruncam cu noroi in tot ce a fost frumos si sa scoatem in fata doar lucrurile urate si negative, ar trebui sa acceptam ce se intampla, sa apreciem ce a fost si sa mergem mai departe pastrand aproape de sufletul nostru amintirile cu adevarat frumoase.... pentru ca a fost o iubire adevarata. Nu a durat o vesnicie, dar a fost reala.

Da, despartirile dor. Nu sunt deloc usoare. Din contra, distrug inimi, ranesc suflete pure si te fac sa simti ca esti a nimanui si nu mai ai niciun scop in aceasta lume. Te pun la pamant si te lasa fara aer, fara speranta, intr-o suferinta crunta. Despartirile sunt intotdeauna sfasietoare. Nu este usor sa lasi pe cineva sa plece... insa nici nu este sanatos sa incerci sa pastrezi langa tine o persoana care vrea sa fie libera.

Dar ai incredere ca va fi bine. A fost dragoste adevarata... insa este timpul pentru un nou capitol. Si spune-ti ca va veni o zi in care vei putea privi in spate fara remuscari, fara durere, fara tristete... si vei vedea doar ce a fost frumos si pur. Si iti vei da seama ca acea persoana care ti-a frant inima a fost, pentru un capitol incredibil de frumos, persoana potrivita pentru tine.

Tine minte asta: doar pentru ca un foc puternic ajunge sa se transforme in cenusa nu inseamna ca nu a ars puternic la un moment dat.

