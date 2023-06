Liviu Teodorescu și Connect-R lansează single-ul 'Trag la tine'

Liviu Teodorescu și Connect-R dau startul verii cu noua lor colaborare - „Trag la tine", piesă care reprezintă o combinație inovatoare între stilurile muzicale ale celor doi artiști, oferind publicului o experiență muzicală captivantă și memorabilă.

comunicat de presa: Melodia îmbină elemente de pop și rap, cu un sound fresh și versuri ce emană pasiune, vorbind despre atracția nemărginită care poate exista între două persoane.



„Avem piesa asta de vreo 3 ani și am scris-o într-o după-amiază de vară, în timp ce ne uitam la ce este în trending pe YouTube. Am zis să ne jucăm și să facem o piesă simplă, care să pară că are numai refrene. Apoi, a venit Connect-R cu strofa asta care e o demonstrație de flow cum rar auzi în România. Clipul este creația lui Blaziny, iar producția piesei este semnată de Ionuț Vasilache. Îmi fac debutul în lumea fitness-ului cu acest clip. Uitați-vă la el și veți înțelege!” – declară Liviu Teodorescu.

„Sunt foarte fericit să colaborez din nou cu Liviu Teodorescu, unul dintre prietenii mei apropiați și un artist cu o voce extraordinară. Piesa „Trag la tine” o ținem ascunsă de ceva timp și mă bucur ca am reușit în sfârșit să o aducem în atenția publicului. Sperăm să va placă și să vă aducă voia bună pe care noi am avut-o când am compus-o!” – declară Connect-R.

Clipul, regizat de Criss Blaziny, surprinde imagini pline de culoare și transpune în mod expresiv povestea dorinței, despre care Liviu și Connect-R vorbesc în piesă. De asemenea, îl expune publicului pe Connect-R într-o ipostază inedită, respectiv cea de apicultor.



Versurile piesei „Trag la tine" sunt compuse de Liviu Teodorescu și Connect-R, iar muzica este realizată tot de cei doi, alături de Ionuț Vasilache, Irina Florea și Diana Rubinesu. Mix & master-ul a fost făcut de Epic Julius, iar chitara care îmbină totul aparține lui Mircea Steriu.



Liviu Teodorescu este una dintre cele mai bune voci masculine din România, piesele lui au milioane de vizualizări pe YouTube. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicală odată cu apariția în cadrul emisiunii concurs „Vocea României”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesă”, “Obsesie”, “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.

În 2020, Liviu Teodorescu a lansat numeroase piese precum “Mulțumesc”, melodie ce a făcut furori și a fost prezența în top 10 pe TV & Radio și care face parte din LiTE Moments volumul 3, “Mi-ai pus ceva în pahar”, “Unde îți zboară gândul”, “Cerule” feat. BRUJA și “Sar pe noi” feat. Dorian Popa. În 2021, Liviu a colaborat cu JO pentru single-ul “Fluturii” și cu Manuel Riva pentru piesă „Muzele”, printre alte proiecte și colaborări. In 2022 Liviu Teodorescu a lansat piesele „Mi-am pierdut răbdarea”, „Am nevoie de ține” și „Tot eu” si proiectul LiTe Moments, volumul al cincilea. Anul 2023 l-a început cu piesa „Paturi straine” și continuă cu multe piese cu colaborări.

De-a lungul carierei sale, Connect-R a jonglat cu rolurile de cântăreț, compozitor, actor, prezentator TV, dansator și producător. La numai 8 ani era deja un talentat dansator, la 15 ani hip-hop-ul devenind una dintre marile sale pasiuni. A intrat pentru prima dată în atenția publicului în 1997 ca vocalist și mai târziu ca membru al formației rap RACLA.

Printre cele mai recente piese lansate de Connect-R se numără "SuperTare" (feat. Alina Eremiea), "Rita" (ft. Smiley), "Cântăreți de Karaoke" cu Bruja, "Emotii", alături de Ava, "Nonșalant" feat. Amuly, "Îmi pare rău", alături de Phunk B, "Acasă" sau "Cât mi-e de dor" (feat. Ștefan Bănică)

