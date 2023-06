B. Martha, o altfel de păpușă Barbie, lansează 'One Last Night'

B. Martha este o altfel de păpușă Barbie care încearcă să se integreze în lumea oamenilor. Plină de energie, fiind o fire excentrică și senzuală, B. Martha este surpriza, imprevizibilul, este „out of this world” și nici nu trebuie să o definim. Muzica ei e tot ce contează.

comunicat de presa: "One Last Night" este o coproducție HaHaHa Production și Cat Music. Totodată este și prima piesă din repertoriul artistei, perfectă pentru vară. B. Martha este o altfel de păpușă Barbie care încearcă să se integreze în lumea oamenilor. Plină de energie, fiind o fire excentrică și senzuală, B. Martha este surpriza, imprevizibilul, este „out of this world” și nici nu trebuie să o definim. Muzica ei e tot ce contează.

"One Last Night" este piesa de debut, în care vorbește despre iubire și despre o relație care nu mai funcționează la fel de bine ca la începuturile ei. Cu toate acestea, B. Martha încearcă să îi recâștige iubirea veșnicului Ken. În plus, piesa surprinde și o energie feminină, semn al unei încrederi în sine.

Despre piesă, B. Martha spune că „Este o piesă extrem de jucăușă cu tendințe ușor puerile, care are un iz de nostalgie, atât ca sunet, cât și vibe. Pe scurt, aș spune că ea surprinde gândurile unei persoane care este în pragul disperării, având scopul de a-și recuceri partenerul cu orice preț. Însă versurile pictează o scenă din anii ‘95, o vara idilică și o iubire imposibil de uitat, poate peste care B. Martha nu va trece niciodată.”

Piesa, în stil electro-pop și dance reprezintă o alternativă excelentă pentru cei care adoră să se distreze vara aceasta. Fie că vorbim de petrecerile lungi, până la răsăritul soarelui, sau pur si simplu vrei să o asculți în timp ce te pregătești pentru un date.

Muzica pentru One last night este compusă de: Gheorghe Alexandru Florian, Andrei Tiberiu Maria, Lucian Nagy și Gheorghe Brigitta Marta. Textul piesei a fost scris de: Gheorghe Alexandru Florian, Andrei Tiberiu Maria și Gheorghe Brigitta Marta.

