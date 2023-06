Ai grijă de tine și fă-ți un obicei din a te îndepărta din situațiile care nu îi servesc sufletului tău

Pentru o mare parte a vieții mele, am fost o persoană care punea întotdeauna nevoile și dorințele altora înaintea propriilor nevoi. M-am pierdut adesea în încercarea de a satisface așteptările celor din jur și am uitat să îmi ascult propriul suflet.

Astăzi aș dori să împărtășesc cu tine o călătorie personală, una în care am învățat să am grijă de mine și să-mi fac un obicei din a mă îndepărta din situațiile care nu îmi servesc sufletului. Poate că te vei regăsi în experiențele și lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul drumului meu...

Pentru o mare parte a vieții mele, am fost o persoană care punea întotdeauna nevoile și dorințele altora înaintea propriilor nevoi. M-am pierdut adesea în încercarea de a satisface așteptările celor din jur și am uitat să îmi ascult propriul suflet.

Într-o zi, în mijlocul haosului și a neliniștii din sufletul meu, am realizat că era timpul să fac o schimbare. Am decis că este momentul să îmi acord atenție și iubirea pe care le-am acordat întotdeauna altora. Am înțeles că nu pot fi o persoană autentică și fericită dacă nu îmi asum responsabilitatea de a avea grijă de mine în primul rând.

Citeste continuarea pe Garbo.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta