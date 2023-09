SkyShowtime anunță o varietate mare de noi filme și seriale în exclusivitate, disponibile până la finalul acestui an și in 2024

Pentru al doilea an, SkyShowtime găzduiește aproape 50% din box office-ul de la Hollywood – mai mult decât oricare alt serviciu de streaming prezent pe piețele sale – inclusiv spectaculosul film animat The Super Mario Bros. Movie, cu încasări de peste un miliard de dolari

comunicat de presa: La mai puțin de un an de la lansarea sa în țările nordice și la doar șase luni de la finalizarea lansării în peste 20 de piețe europene, SkyShowtime se mândrește acum cu o serie impresionantă, în creștere, de filme aflate la prima difuzare și de seriale în exclusivitate.

Fiind locul noilor lansări atât de la Paramount Pictures, cât și de la Universal Pictures, SkyShowtime va difuza în premieră, până la sfârșitul acestui an și în 2024, și mai multe filme importante și este în grafic pentru a găzdui 50% din box office-ul din 2023.

De asemenea, titlurile SkyShowtime Pay One reprezintă 50% din box office-ul de la Hollywood din 2022. Hiturile mari din 2022, încă disponibile pentru difuzare pe platforma de streaming, includ: Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion și Minions: The Rise of Gru. SkyShowtime oferă abonaților unele dintre cele mai bune noutăți de la Hollywood.

Premierele lunii septembrie:

Dungeons & Dragons : Honour Among Thieves este un film plin de acțiune care aduce pe marele ecran lumea bogată a legendarului joc. În film joacă Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head și Hugh Grant.

: este un film plin de acțiune care aduce pe marele ecran lumea bogată a legendarului joc. În film joacă Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head și Hugh Grant. Poker Face, serialul apreciat de critici, are premiera în septembrie ca SkyShowtime Original. Natasha Lyonne, nominalizată la Emmy®, joacă rolul lui Charlie, care are capacitatea extraordinară de a detecta când cineva minte. Pornind la drum cu mașina ei Plymouth Barracuda, la fiecare oprire întâlnește o nouă distribuție de personaje și crime ciudate pe care nu se poate abține să nu le rezolve.

Codename: Annika, un serial SkyShowtime Original, este o dramă polițistă finlandezo-suedeză. Povestea se învârte în jurul Emmei, o detectivă finlandeză specializată în fraude de artă, aflată sub acoperire pentru a se infiltra în interiorul unei case de licitații din Stockholm și pentru a investiga legătura companiei cu un infractor faimos care spală bani, cunoscut sub numele de Blanko. Pentru a rămâne nedetectată, Emma preia identitatea Annikăi, o tipă mondenă, temperamentală, care trăiește pentru petreceri sălbatice, droguri și alcool și care este opusul Emmei, liniștită, calmă și chibzuită. Dar pentru a deveni Annika, Emma trebuie să se confrunte cu amintiri din trecutul ei pe care a încercat să le uite.

Premierele lunii octombrie:

The Family Stallone, noul serial documentar, în care apar actorul nominalizat la premiul Oscar Sylvester Stallone, soția sa Jennifer Flavin Stallone și cele trei fiice, Sophia, Sistine și Scarlet, oferă o privire în intimitatea uneia dintre cele mai faimoase familii de la Hollywood. Publicul îl poate urmări pe Stallone în cel mai important rol din viața lui: cel de părinte.

Special Ops: Lioness, inspirat de un program militar american din viața reală, prezintă povestea lui Joe (Zoe Saldaña) în timp ce încearcă să-și echilibreze viața personală și cea profesională, ca vârf de lance al CIA în războiul împotriva terorii. Programul Lioness, supervizat de Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) și Donald Westfield (Michael Kelly), înrolează o tânără din divizia pușcașilor marini, Cruz (Laysla De Oliveira) pentru a acționa sub acoperire alături de Joe printre agenții de putere ai terorismului de stat, în eforturile CIA de a contracara următorul 11 septembrie. Serialul va fi difuzat în exclusivitate pe toate piețele SkyShowtime în luna octombrie.

Fleeting Lies, serialul spaniol SkyShowtime Original va fi disponibil pentru vizionare în octombrie. Cu o lună înainte de nunta sa și de numirea în funcția de director al companiei, Lucía (Elena Anaya) este trădată de Santi (Quim Gutiérrez), rivalul ei în lupta pentru promovare. Din această cauză, Lucía este acuzată de spionaj industrial și concediată fără drept de apel. Dintr-o dată, viața și viitorul Luciei iau o întorsătură bruscă spre incertitudine, iar ea se confruntă cu o dilemă majoră: cum să-și dovedească nevinovăția și să nu intre în închisoare. Lucia va începe un parcurs de activități ilegale pentru a continua să își susțină familia, în timp ce le ascunde totul. Dar minciunile devin tot mai lipsite de logică, iar viața ei tot mai complicată.

Premierele lunii noiembrie:

Frasier, revenirea triumfală a comediei emblematice, va fi disponibil pe SkyShowtime. Cu Kelsey Grammer în rolul principal și ca producător executiv, noul serial îl prezintă pe Frasier Crane (Grammer) în următorul capitol al vieții sale, după întoarcerea la Boston, Massachusetts, având noi provocări de înfruntat, noi relații de format și câteva visuri mai vechi de îndeplinit în sfârșit. Frasier se întoarce! Pe lângă Grammer, în noul serial joacă Jack Cutmore-Scott în rolul fiului lui Frasier, Freddy; Nicholas Lyndhurst în rolul lui Alan, vechiul coleg de facultate al lui Frasier, devenit profesor universitar; Toks Olagundoye în rolul Oliviei, colega lui Alan și șefa departamentului de psihologie al universității; Jess Salgueiro ca Eve, colega de cameră a lui Freddy; și Anders Keith ca nepotul lui Frasier, David.

Dreamland este o dramă emoționantă despre secrete, minciuni, iubiri și aspirații într-o familie cu patru surori. Amplasată în însoritul oraș Margate de pe litoralul britanic, comedia neagră explorează relațiile feminine multigeneraționale și dinamica lor familială (oarecum disfuncțională). Sora mai mare, Trish (Agyeman), este însărcinată pentru a treia oară cu partenerul ei Spence (Kiell Smith-Bynoe). Și de data aceasta, a hotărât: va fi o fetiță. Cele două surori ale ei, Clare (Gabby Best) și Leila (Aimee-Ffion Edwards) se strâng în jurul său împreună cu mama lor (Frances Barber) și cu bunica lor, legendară în Margate (Sheila Reid), „manifestând” o fetiță la „mani-festivalul” lui Trish. Dar când cealaltă soră a lor, Mel (Allen), își face reapariția în mod neașteptat, întoarcerea ei amenință să destabilizeze întreaga familie. O simplă bătaie la ușă poate spulbera „Tărâmul visurilor” lor...

Renfield, povestea unui monstru modern, îl prezintă pe servitorul loial, dar chinuit, al lui Dracula, cel mai narcisist șef din istorie. Apreciat pentru tonul său comic și pentru interpretări, filmul îi are ca protagoniști pe Nicholas Hoult în rolul principal, alături de Awkwafina, Shohreh Aghdashloo și de Nicolas Cage, câștigătorul premiului Oscar®, în rolul lui Dracula.

The Super Mario Bros. Movie, marele succes de box office regizat de Aaron Horvath și Michael Jelenic, sosește tot în octombrie. În rolurile principale, Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black și Anya Taylor-Joy. Bazat pe lumea jocurilor Mario de la Nintendo, filmul invită publicul într-un nou univers dinamic, palpitant, diferit de toate celelalte create anterior, într-o comedie plină de acțiune.

Premierele lunii decembrie:

Lawmen: Bass Reeves, un nou serial antologic al cărui producător executiv este Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, alături de David Oyelowo, nominalizat la premiile Emmy®, va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime. Cu o distribuție care îi cuprinde pe Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, laureatul onorific al premiului Oscar® Donald Sutherland și pe Dennis Quaid, nominalizat la premiul Emmy®, sezonul de opt episoade va prezenta povestea neștiută a celui mai legendar om al legii din Vestul Sălbatic: Bass Reeves (Oyelowo). Serialul original urmărește călătoria lui Reeves și ascensiunea sa de la sclav până la polițist, fiind primul șerif negru din cadrul forțelor americane, la vest de Mississippi. În ciuda faptului că a arestat peste 3.000 de infractori în timpul carierei sale, insigna sa a cântărit greu și a avut o încărcătură morală și spirituală asupra familiei sale iubite.

Transformers: Rise of the Beasts va fi, de asemenea, disponibil pentru public înaintea sărbătorilor de iarnă. Filmul transportă audiența într-o aventură în jurul lumii cu Autoboții, în anii '90, și lansează o nouă facțiune de Transformeri – Maximalii – care li se alătură ca aliați în lupta pentru planetă.

Mai multe filme epice de box office și seriale în exclusivitate vor fi disponibile pentru abonații SkyShowtime la începutul lui 2024, incluzând:

The Curse, o producție SkyShowtime Original, un serial care sfidează genul, explorând modul în care un presupus blestem perturbă relația unui cuplu proaspăt căsătorit care încearcă să conceapă un copil, în timp ce joacă într-o emisiune în care își renovează locuința. Serialul îi are în distribuție pe Emma Stone, câștigătoarea premiului Oscar®, alături de Nathan Fielder și Benny Safdie. Printre vedetele invitate se numără Barkhad Abdi, nominalizat la Oscar, Corbin Bernsen, nominalizat la Emmy® și Constance Shulman. Produs de A24, THE CURSE este co-creat și produs executiv de Benny Safdie și Nathan Fielder, care este și regizor. Emma Stone este producător executiv, alături de Dave McCary și Ali Herting prin intermediul companiei lor, Fruit Tree. Josh Safdie este, de asemenea, producător executiv. Serialul va fi, de asemenea, disponibil pe platformă în 2024.

Monty Sarhan, CEO SkyShowtime a declarat: „La mai puțin de un an de la lansare, SkyShowtime se mândrește cu o serie impresionantă de materiale uimitoare. De la cele mai recente hituri de la Hollywood și seriale globale în exclusivitate, până la producțiile noastre originale locale, SkyShowtime oferă abonaților din Europa o selecție incredibilă a celui mai bun divertisment din lume. Iar cu un conținut și mai spectaculos disponibil în 2024, SkyShowtime va continua să ofere divertisment excelent la un preț avantajos.”

Dispunând de mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, abonații SkyShowtime au acces la seriale noi și în exclusivitate, originale, filme premiate, conținut pentru copii și familie și o selecție de titluri emblematice și de seturi de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock - toate difuzate într-un singur loc. SkyShowtime este disponibil în Albania, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Serviciul SkyShowtimeeste disponibil direct pentru clienți prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame),cu o perioadă de încercare gratuită de șapte zile și anulare oricând.

Vizionare placuta