Primele detalii despre serialul original SkyShowtime, The Tattooist of Auschwitz, cu Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak și Jonas Nay

comunicat de presa: Seria limitată, bazată pe romanul bestseller internațional, va fi disponibilă pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din iunie 2024.

Astăzi au fost lansate primele imagini cu Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak și Jonas Nay din serialul original care urmează să fie disponibil pe SkyShowtime, The Tattooist of Auschwitz.

Serialul din șase părți, bazat pe romanul bestseller internațional The Tattooist of Auschwitz de Heather Morris, este inspirat din povestea reală a lui Lali și Gita Sokolov, care s-au cunoscut în timp ce erau prizonieri în lagărul de concentrare Auschwitz, în timpul Holocaustului.

În imagini apar Harvey Keitel, nominalizat la premiul Oscar®, în rolul lui Lali Sokolov din zilele noastre, Jonah Hauer-King în rolul lui Lali Sokolov tânăr, iar Anna Próchniak o joacă pe Gita Furman, Melanie Lynskey pe Heather Morris și Jonas Nay pe Stefan Baretzki.

Serialul, ce va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime în iunie 2024, include o coloană sonoră semnată de compozitorul Hans Zimmer (Inception, Interstellar, Dune) multiplu premiat la Oscar, alături de Kara Talve (Faraway Downs, Prehistoric Planet).

The Tattooist of Auschwitz este povestea lui Lali (Jonah Hauer-King), un evreu slovac care a fost deportat la Auschwitz în 1942, în lagărul de concentrare unde au fost uciși milioane de evrei în timpul Holocaustului.

La scurt timp după sosire, a fost distribuit la Tatuatori, însărcinat să imprime numerele de identificare pe brațele colegilor prizonieri. Într-o zi, o întâlnește pe Gita (Anna Próchniak), în timp ce îi tatua numărul de încarcerare pe braț. Se îndrăgostesc la prima vedere și astfel începe povestea lor curajoasă, memorabilă și emoționantă. Aflați sub paza permanentă a unui ofițer SS nazist, instabil, Baretzki (Jonas Nay), Lali și Gita sunt hotărâți să se țină unul pe celălalt în viață.

60 de ani mai târziu, Lali (Harvey Keitel) o întâlnește pe Heather Morris (Melanie Lynskey), o scriitoare aflată la început de drum. Văduv de curând, Lali își găsește curajul să spună lumii povestea lui. În timp ce își destăinuie trecutul lui Heather, Lali, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu fantomele traumatizante ale tinereții sale și retrăiește amintirile iubirii într-unul dintre cele mai îngrozitoare locuri din lume.

Cele cinci imagini lansate astăzi prezintă amploarea și dimensiunea producției, precum și atenția remarcabilă la detalii și autenticitatea serialului produs de de Claire Mundell, producător executiv, prin intermediul companiei sale Synchronicity Films, în asociere cu Sky Studios, și regizat de Tali Shalom-Ezer.

Explicație foto: Jonah Hauer-King, în rolul Lali Sokolov, o întâlnește pentru prima dată pe Anna Próchniak, în rolul Gitei Furman (Credit: © Martin Mlaka / SkyShowtime)

Claire Mundell, producător executiv al serialului The Tattooist of Auschwitz și director creativ al companiei Synchronicity Films, își amintește: „Știam de la început că ne doream ca Jonah să-l interpreteze pe tânărul Lali. Odată ce l-am avut în echipă pe Jonah, a început provocarea de a o găsi pe Gita perfectă. Anna a fost o minunată descoperire, în timpul procesului de casting. S-a remarcat în mod evident și a devenit din ce în ce mai clar că doar Jonah și Anna puteau portretiza umanitatea, esența, spiritul de frondă și îndrăzneala lui Lali și Gita. Ambii au oferit performanțe definitorii pentru carieră în acest serial.”

Explicație foto: Jonah Hauer-King ca Lali Sokolov, în timp ce urcă în trenul către Auschwitz (Credit: © Martin Mlaka / SkyShowtime)

Tali Shalom-Ezer, regizorul și coproducătorul executiv, povestește: „Am discutat cu Claire despre cât de complicat va fi să-i facem pe spectatori să creadă într-o poveste de dragoste care a avut loc în acest loc, dar și în această perioadă sumbră. Aceasta a fost sarcina pe care mi-am asumat-o, în calitate de regizor, alături de Claire, Jacquelin și întreaga echipă, și sper să reușim să convingem publicul din întreaga lume să creadă în minunata poveste de dragoste a lui Lali și Gita.”

Explicație foto: Harvey Keitel în rolul lui Lali Sokolov, în apartamentul său din Melbourne (Credit: © Martin Mlaka / SkyShowtime)

Claire declară: „Faptul că l-am avut pe Harvey alături este un vis devenit realitate. A fost uluitor să vezi angajamentul și autenticitatea cu care Harvey a abordat personajul lui Lali. A fost important ca atât personajul tânărului, cât și cel al bătrânului Lali să fie interpretate în mod autentic de actori evrei, capabili să-și joace rolurile nuanțat, cu empatia, compasiunea și complexitatea de care aveam nevoie de la acel personaj.”

Explicație foto: Jonah Hauer-King în rolul lui Lali Sokolov, plimbându-se prin Auschwitz cu actorul de origine germană Jonas Nay, în rolul ofițerului nazist Stefan Baretzki, în față dreapta (Credit: © Martin Mlaka / SkyShowtime)

Tali declară: „Deoarece recreăm locuri istorice, în primă instanță Claire și cu mine am mers să vizităm Auschwitz alături de minunații noștri șefi de departamente. Îmi amintesc că am discutat cu David Katznelson, directorul de imagine și cu Nili Feller, editorul meu principal, despre cât de mare va fi provocarea de a reimagina acest lagăr de concentrare pe ecran.”

Explicație foto: Harvey Keitel în rolul Lali Sokolov și Melanie Lynskey în rolul lui Heather Morris, pe străzile din Melbourne (Credit: © Martin Mlaka / SkyShowtime)

Claire explică: „Pentru rolul lui Heather, aveam nevoie de o actriță cu empatie înnăscută, cu curiozitate și deschidere, cineva care să poată portretiza incredibila realizare pe care și-a asumat-o adevărata Heather Morris. Rolul și relația ei cu Lali în cadrul serialului sunt un exemplu clar al modului în care adaptarea poveștii pentru ecran diferă de carte, deoarece încadrăm povestea pe baza întâlnirilor reale ale lui Lali cu Heather, în apartamentul său din Melbourne. Lali îi destăinuie tot ce poate, dar, pe măsură ce începe să aibă tot mai multă încredere în Heather, îi împărtășește toate ororile traumei pe care încă o simte, ca supraviețuitor ajuns la o vârstă înaintată. După ce un prieten comun le-a făcut cunoștință, cei doi s-au întâlnit la o cafea, urmând să petreacă următorii trei ani construind o relație. Nu știu dacă vreunul dintre ei și-a dat seama inițial, dar ceea ce a început, în mod clar, a fost relatarea frumoasei povești de dragoste dintre Lali și Gita.”

„Am început să lucrăm la această poveste în urmă cu cinci ani și m-a uimit modul în care cartea a devenit bestseller într-o perioadă în care gradul de conștientizare a Holocaustului era în declin. Serialul nostru descrie povestea unui om, experiența sa la Auschwitz și felul în care a găsit dragostea în cele mai întunecate împrejurări. Este o poveste la fel de importantă astăzi ca oricând.”

Serialul Tattooist of Auschwitz este produs de Synchronicity Films în asociere cu Sky Studios și All3Media International. Jacquelin Perske este producător executiv și scenarist principal al The Tattooist of Auschwitz, alături de scriitorii de episoade Evan Placey (producător asociat) și Gabbie Asher. Serena Thompson este producător executiv pentru Sky Studios.

Vizionare placuta