Faptul ca stramosii omului modern au profitat de descoperirea focului pentru a obtine, prin prepararea termica a alimentelor, o hrana mai concentrata si mai bogata din punct de vedere caloric decat cea naturala, cruda (raw vegana), este o realitate de care, fara indoiala, am profitat din plin, acesta lucru fiind, probabil, in acele vremuri foarte grele, ingredientul de care a fost nevoie pentru dezvoltarea si chiar pentru supravietuirea ca specie.

Din fericire, insa, acele vremuri extrem de dificile sunt demult apuse. In zilele noastre, datorita nivelului de civilizatie atins si al progresului stiintific pe care am reusit sa il realizam, ne putem permite “luxul” de a pune in practica cunostintele avansate ale nutritiei moderne, de a profita de bogatia si usurinta cu care ne putem procura cele mai bune alimente si, in consecinta, de a trai cel mai sanatos stil de viata pe care si l-a permis vreodata umanitatea.

Mai concret, exista in lumea nutritiei voci foarte avizate si extrem de convingatoare care sustin, cu argumente solide, faptul ca o dieta bazata preponderent pe alimente crude (fructe, legume, nuci si seminte) este mult mai sanatoasa decat dieta clasica, alcatuita in imensa majoritate din mancare gatita, procesata la temperaturi inalte. In acest sens, am sintetizat pentru tine cele mai importante argumente care sustin ca o dieta preponderent raw vegana reprezinta o alegere foarte benefica pentru sanatatea noastra:

Cele mai importante argumente pentru a tine o dieta raw vegana

1. In anul 1930, la Institutul de Chimie Clinica din Lausanne (Elvetia), o echipa condusa de dr. Paul Kouchakoff (nominalizat pentru Premiul Nobel in 1945) a realizat o cercetare privind efectele alimentelor (gatite fata de cele crude) asupra sistemului imunitar. In urma acestei cercetari, s-a descoperit un lucru extrem de interesant: imediat dupa ingerarea alimentelor gatite, in organismul uman are loc o crestere semnificativa a numarului de globule albe (leucocite).

De ce este acest lucru atat de interesant? Pentru ca leucocitele au ca rol neutralizarea factorilor agresori, cum ar fi infectiile, traumele sau expunerea la chimicale toxice. Care este concluzia? Organismul uman reactioneaza imediat dupa consumarea alimentelor gatite la temperaturi inalte la fel cum o face atunci cand este expus la factori agresori, periculosi si toxici. Acest fenomen, numit initial de cercetatori leucocitoza digestiva, a fost rebotezat in concordanta cu efectele negative produse cu numele de leucocitoza patologica.

Cercetarea a mers mai departe, studiindu-se si reactia organismului la ingerarea unor alimente crude, rezultatul fiind unul spectaculos: numarul de leucocite a ramas constant, neexistand nicio crestere a acestuia. Asadar, concluzionand, se poate spune ca mancarea procesata la temperaturi inalte nu este recunoscuta de organism drept hrana naturala si este tratata de acesta ca un element agresor si toxic, in timp ce hrana cruda, naturala, nu provoaca aceeasi reactie de autoaparare prin producerea unui numar crescut de globule albe. Din pacate, desi aceste rezultate nu au putut fi contestate cu argumente valide, studiul nu a fost replicat niciodata de alti cercetatori (de ce oare?!) si nu a condus la o schimbare de paradigma stiintifica in ceea ce priveste nutritia sanatoasa.

Astfel, vitaminele solubile in apa (vitamina C si vitaminele complexului B – B1, B2, B3, B5, B6, B7 si B8) si cele solubile in grasimi (A, D, E si K), precum si mineralele, cu precadere calciul, magneziul, potasiul si potasiul, sunt in mare parte distruse. In schimb, prin consumarea fructelor, legumelor, nucilor si semintelor crude si proaspete, asa cum au fost create de natura, poti beneficia de toti acesti nutrienti absolut esentiali pentru sanatate.

3. Alimentele gatite sunt acide, avand, din aceasta cauza, un efect negativ asupra organismului. Mai exact, organismul este obligat sa mentina, in permanenta, un pH al sangelui cuprins intre 7,35 si 7,45, orice variatie a acestuia (prin scadere) conducand la probleme grave de sanatate, precum este acidoza metabolica. De aceea, exista o serie de mecanisme foarte sofisticate si complexe prin care organismul realizeaza acest proces de homeostaza (echilibru), dar acest lucru se realizeaza, din pacate, cu costuri destul de mari pentru sanatate. Astfel, pentru combaterea excesului de aciditate introdus in corp prin mancarea gatita, organismul se foloseste de calciul depozitat in oase si, apoi, de functia excretoare a rinichilor, reusindu-se, in acest mod, eliminarea “cenusei acide”. Asadar, in urma acestui proces, organismul pierde o buna cantitate de calciu, consecinta fiind slabirea sistemului osos, si, in plus, rinichii ajung sa fie, in timp, grav afectati, prin aceasta suprasolicitare inutila la care sunt supusi sistematic.

4. Alimentele gatite la temperaturi inalte pierd gustul placut al ingredientelor crude si devin, practic, necomestibile in lipsa unui adaos semnificativ de sare, uleiuri sau alte astfel de ingrediente. In consecinta, ajungem sa consumam o cantitate mult prea mare de sare, cu multiple efecte negative asupra starii de sanatate, dar si de uleiuri nesanatoase, total lipsite de alti nutrienti (100% grasime), acestea fiind puternic procesate, deseori falsificate, nenaturale si inutile organismului. Ne putem pune, pe buna dreptate, o intrebare: oare ce ne spune despre o mancare faptul ca aceasta nu are gust decat prin adaugarea a numeroase condimente, desi este gatita prin folosirea unor alimente care in starea lor naturala (crude) au o savoare deosebita? Sa fie acest fel de alimentatie cea mai sanatoasa si mai naturala?

5. Hrana gatita la foc poate fi cancerigena, fiind vorba de anumiti compusi foarte periculosi, care sunt dezvoltati in special in carnea gatita la temperaturi ridicate. De altfel, in anul 2015, Organizatia Mondiala a Sanatatii a catalogat carnea procesata ca fiind cancerigena, constatandu-se, dupa analizarea a 800 de studii realizate de 22 de experti din 10 tari ale lumii, ca un consum zilnic de numai 50 de grame de carne procesata creste probabilitatea imbolnavirii de cancer colorectal cu 18%.

6. Din cauza faptului ca este tratata de organism ca un corp strain, agresor, hrana gatita la temperaturi inalte ingreuneaza, oboseste si secatuieste de energie, iar acest lucru poate fi observat, cu usurinta, dupa fiecare masa, de fiecare dintre noi. In schimb, este la fel de lesne de constatat ca o masa alcatuita exclusiv din fructe si legume proaspete are, in mod aproape instantaneu, un rol revigorant si puternic energizant.