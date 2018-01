Chiar daca nu sunt adepta regimurilor stricte, dieta care mimeaza efectele postului negru te coplesteste cu promisiuni, te ademeneste cu o durata scurta si beneficii aproape de neimaginat. Toate acestea sustinute de studii credibile. Personal, marturisesc ca mi-a atras atentia si m-a entuziasmat asa cum nicio dieta nu a mai reusit in ultimii ani.

Scurt istoric

Dr. Valter Longo, director al Institutului pentru Longevitate de la University of Southern California, un cercetator cu 20 de ani de experienta in domeniul logevitatii, a publicat in urma cu un an rezultatele obtinute pe soareci, iar mai apoi pe oameni care au testat dieta care mimeaza efectele postului negru. Rezultatele publicate de cercetator sunt spectaculoase, mai exact, dieta care mimeaza postul reuseste in numai 5 zile sa scada: colesterolul, trigliceridele, inflamatia, riscul de diabet zaharat tip II sau chiar sa induca remisia acestei boli, sa modereze hipertensiunea arteriala si, per total, sa scada riscul mortalitatii prin boli cronice precum cele cardiovascultare, cancer sau diabet. In plus, la soareci s-a constatat si o rejuvenare cognitiva si imunologica, scaderea adipozitatii si mentinerea partiala a acestei scaderi dupa incetarea postului, precum si cresterea duratei vietii.

Suna prea bine sa fie adevarat? Da, pare intr-adevar, insa cercetarile dr. Longo sunt sustinute de studii viabile care ofera credibilitate dietei.

In ce consta dieta care mimeaza postul?



Dieta este hipocalorica, hipoproteica, dar hiperlipidica, adica exceleaza in continutul sau de grasimi. Se recomanda un aport predominant sau chiar exclusiv de alimente din surse vegetale, un consum redus sau chiar nul de cafea, multe lichide provenind din ceaiuri neindulcite si apa plata.

Regimul dureaza 5 zile, dintre care prima presupune un aport caloric de 1090 kcal, iar urmatoarele 4 sunt identice si presupun un aport caloric de 725 kcal. Aceste calorii trebuie selectate respectand urmtoare schema:

1090 kcal

10% proteine

56% grasimi

34 % glucide

Zilele 2-5

725 kcal

9% proteine

44% grasimi

34% glucide

Concret, dieta este una extrem de saraca in calorii, motiv pentru care nu este recomandata decat ca urmare a consultului cu medicul curant, iar in cazul celor care sufera din pricina unui boli (in special diabet sau o afectiune cardio-vasculara) nu trebuie urmata decat sub stricta supraveghere medicala. Ca sa va faceti o idee despre nivelul aportului nutritiv, in zilele 2-5 el poate fi acoperit integral de nutrientii din doua fructe de avocado de marime medie.

Dr. Longo a conceput un kit special pentru aceasta dieta care include meniul pentru toate cele cinci zile compus din batoane de alune si supe. Kitul este disponibil online, dar nu este livrat momentan in Romania. Daca totusi dieta va tenteaza, este suficient sa va consultati cu medicul curant, informatiile de mai sus sunt suficiente pentru ca un specialist sa poata concepe o dieta din alimente.

