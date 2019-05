Cele mai indragite idei de cadouri cu semnificatie speciala pentru suflet

Cand vine momentul sa faci un cadou unei persoane dragi, iti doresti sa fie ceva special, care sa ii incalzeasca sufletul, si, in acelasi timp, sa ii lasi o amintire placuta legata de acel moment.

Mai jos, ti-am pregatit cateva sugestii care sa te ajute sa te decizi atunci cand vine clipa sa faci un cadou de suflet persoanelor pe care le iubesti.

1. O bijuterie cu un mesaj personalizat

Pe langa faptul ca sunt niste accesorii in tendinte, un pandantiv cu un mesaj frumos sau niste bratari personalizate sunt o idee perfecta, mai ales daca alegi un mesaj sau o imagine (exista si posibilitatea gravurii unei poze, la alegere) care sa ii aminteasca de prietenia voastra. Gandeste-te ce bucuroasa va fi cand primeste de la tine o bratara fina pe care sa o poarte mereu, cu un simbol special - fie ca este vorba de un mesaj cu insemnatate pentru voi, fie o imagine indragita.

2. Un jurnal cu citate pentru fiecare zi

Multe persoane folosesc agende sau jurnale pentru stabilirea obiectivelor si pentru proiecte (personale sau profesionale). O agenda deosebita in care sa-si noteze fiecare progres facut este o idee buna, mai ales daca are posibilitatea sa se inspire dintr-un citat, in fiecare zi din luna. Ofera-i acest jurnal alaturi de o scrisoare in care ii urezi cele mai calde ganduri si o inviti sa scrie zilnic in paginile lui ceea ce simte.

3. Un set personalizat de relaxare

Gandeste-te la ce o face sa se simta destinsa si creeaza-i un set personalizat de relaxare. Acesta trebuie să stimuleze toate simturile, asa ca include ulei esential de levantica, o masca faciala cu efect de hidratare intensa, o cutie de ceaiuri din plante au proprietati relaxante, alaturi de un ceainic pentru un ritualul complet. Mai poti adăuga diferite elemente (de exemplu, o lumanare parfumata sau un CD cu muzica zen) pe care le consideri binevenite în acest set personalizat de relaxare.

4. Bilete la un workshop pentru dezvoltare personala

Daca prietena ta este interesata de aceasta zona a decoperirii sinelui, cu siguranta va accepta acest dar cu multa recunostinta. Nu este nimic mai important decat sa investesti in propria dezvoltare, iar cand cineva din exterior se gandeste la asta, sigur este un cadou facut din suflet. Daca nu ai gasit un workshop interesant in oras, apeleaza cu incredere la cursurile online, vei avea o surpriza placuta, pentru ca oferta este foarte variata.

5. Un voucher pentru un masaj cu pietre vulcanice

Masajul cu roci vulcanice incalzite este o veche tehnica de relaxare de aproape 3.000 de ani, folosita de mai toate civilizatiile. Rocile vulcanice incalzite sunt asezate in sapte puncte energetice de pe corp si au un efect placut, de relaxare. Prietena ta isi va aminti de acest cadou cu drag, asa ca impacheteaza-i voucherul intr-o cutiuta mica pe care ii scrii un mesaj de felicitare

Studiile au demostrat in repetate randuri ca ne bucuram mai mult de experientele traite decat de lucrurile pe care le posedam, asa ca alege un cadou care sa ii aminteasca de un episod petrecut impreuna. Poate fi vorba de o vacanta placuta sau o amintire din copilarie. In acest fel, sigur ii vei oferi un cadou care sa ii bucure sufletul.

Sursa foto: Shutterstock