De unde stim ca trebuie sa facem terapie de cuplu?

Daca va regasiti in unul sau mai multe puncte din descriere, poate fi momentul sa apelati la terapia de cuplu.

Din pacate, in marea majoritate a cuplurilor, exista certuri sau dispute ce pot lasa urme adanci in sufletul fiecaruia. Insa, o mare probleme o reprezinta faptul ca, fiecare considera ca are dreptate, iar celalalt, nu. De aceea, cand vine vorba de terapie de cuplu, deseori am auzit sintagma:”din punctul meu de vedere, tu ai probleme, asa ca, tu ar trebui sa te duci la psiholog.”

Chiar daca acesta ar fi un adevar, terapia de cuplu ar fi, si de aceasta data, utila. Pentru ca, in cadrul terapiei de cuplu, se pot descarca emotii, se pot exprima stari si circumstante care nas probleme ce par sa duca cuplul spre divort.

In acest sens, personal am elaborat o teorie noua in privinta terapiei de cuplu, vorbind despre rolurile sau ritualurile din cuplu. Aceasta modalitate va poate face sa intelegeti daca si unde aveti probleme, dar si cum ar trebui sa le rezolvati.

In acest sens, intr-un cuplu, vorbim de urmatoarele roluri:

1. rolul de prieteni. Aici pot fi probleme daca nu reusiti sa comunicati sincer si corect, daca nu gasiti impreuna o solutie, pentru orice problema intalniti, care sa va multumeasca pe amandoi, pentru a va putea continua viata impreuna

2. rolul carierei. Este important sa intelegem nevoia celuilalt de a-si construi o cariera. Insa, ar trebui sa gasim forma prin care, aceasta cariera sa nu afecteze viata de familie. Cariera poate influenta negativ viata in doi daca: lipsiti prea mult de acasa, nu va implicati in treburile casei, nu va implicati in cresterea si educarea copiilor, veniti cu problemele de la serviciu acasa, sau veniti cu atitudinea superioara a celui care s-a realizat profesional, comportandu-va condescendent cu ceilalti membrii ai familiei

3. rolul de amanti. Si aici, in calitate de sexolog, am adus o mica imbunatatire ideii de viata sexuala. Si am spus ca, ar fi bine, sa va ganditi fiecare la un “scenariu sexual” pe care sa il notati pe o foaie si care sa cuprinda cam tot ceea ce va doriti sa traiti si sa simtiti atunci cand vorbim despre sex. Comparand si negociind scenariile, cu siguranta se poate ajunge la o cale de mijloc in care sa puteti avea o viata sexuala implinita

4. rolul de parinti. Deseori apar dispute legate de, momentul in care este bine sa vina pe lume un copil, numarul copiilor, modul de crestere si educare a acestora.

5. rolurile casnice. Curatenie, mancare, cumparaturi, facturi…etc. Pentru ca traim intr-o lume moderna, acestea ar trebui sa fie impartite astfel incat, nici unul dintre cei doi, sa nu devina “femeia din casa”, in timp ce, celalalt nu face nimic

6. bugetul familiei. Discutiile in privinta implicarii financiare pot aduce mari prejudicii modelului de comunicare din familie. Si aici se poate construi un plan financiar coerent si corect, care sa asigure ambilor, tot ceea ce au nevoie

7. relatia cu familia de origine. Orice probleme ati avea cu familia celuilalt, trebuie sa il lasati pe el sa le rezolve. Discutati impreuna si gasiti o modalitate de a fi cat mai placuti familiilor de origine, si puneti apoi in aplicare planul

8. prietenii toxici. Foarte des, problemele pot proveni din afara familiei. De la acei prieteni “de bine”, care tin cu tot dinadinsul sa ne spuna cat de nepotrivita ne este partenera, sau cum nu face ea/el ceea ce trebuie pentru noi.

9. viciile. Acestea aduc cele mai mari neplaceri si certuri in familie. Alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, pariurile, pot fi adevarati dusmani ai echilibrului in viata de cuplu

10. relatiile extraconjugale. De multe ori, se poate intampla ca unul dintre cei doi, motivand ca nu se simte iubit sau apreciat acasa, sau nedorind sa scape o oportunitate, poate aluneca intr-o relatie extraconjugala. Poate fi vorba de o intamplare, sau putem vorbi de un mod de viata. Oricare ar fi motivul, relatia extraconjugala nu este compatibila ideei de familie.

Am trecut mai sus, doar o parte din rolurile, ritualurile sau interactiunile ce pot duce la certuri sau neintelegeri in viata de cuplu. Daca va regasiti in unul sau mai multe puncte din descriere, poate fi momentul sa apelati la terapia de cuplu. In fond, alaturi de un psihoterapeut, se pot concepe scenarii cat mai clare pentru amandoi, care sa va ajute sa va intelegeti care ca sunt propriile probleme, modul de a le rezolva, dar si cum va puteti ajuta partenerul/a, sa si le constientizeze pe ale lui/ei, sprijinindu-l apoi, in rezolvarea acestora.