Mesaje de noapte buna: Cum sa ii arati afectiunea chiar daca nu sunteti unul langa altul

Mesaje de noapte buna

Noapte buna! Sper ca somnul sa iti fie odihnitor, plin de liniste si pace sufleteasca!

Noapte buna, draga/dragul meu! Stiu ca ai avut o zi extrem de obositoare si de grea, insa tine minte: maine ai ocazia sa fii o varianta mult mai buna a ta! Te iubesc!

Sper ca acest suflet bun sa aiba parte de o noapte linistita, iar acest mesaj sa iti insenineze dimineata atunci cand il vei citi. Noapte buna!

Pentru cineva cu gratia Lunii si stralucirea Stelelor, acest mesaj sper sa iti aduca zambetul pe buze. Sa ai o noapte buna, iar somnul sa iti fie adanc si odihnitor!

Noapte buna, iubire! Imi este atat de dor de tine incat nu pot exprima in cuvinte. Vise placute iti doresc si nu uita: fiecare noapte ce trece si noi nu suntem impreuna, ne aduce mai aproape de ziua in care ne vom strange din nou in brate.

Esti tot ce mi-am dorit vreodata! Nu stii cat sunt de fericit/fericita ca te am langa mine. Noapte buna, raza mea de soare! Sa ai vise placute si sa te trezesti cu o stare de spirit cat se poate de buna.

Somn usor persoanei care face totul mai bun in viata mea! Sunt atat de recunoscator/recunoscatoare pentru absolut tot! Noapte buna!

Mesaje de noapte buna pentru iubit

Noapte buna, iubitul meu! Imi lipsesti in fiecare noapte si mai mult, iar gandul ca in curand ne vom revedea imi da putere sa continui. Te iubesc enorm!

Sper sa ai un somn linistit, cald si bun- exact asa cum esi tu. Poate nu am fost intotdeauna suficient de atenta sa o arat, insa vreau sa stii ca te iubesc. Noapte buna!

Noapte buna, dragostea vietii mele! Serile sunt atat de lungi fara tine, abia astept sa te vad! Somn usor si vise placute.

Tu esti cel care ma face mereu sa zambesc si mereu stie exact ce sa imi spuna sau cum sa se comporte. Mi-as dori sa fim in fiecare noapte unul cu altul sa te pot imbratisa si saruta oricat imi doresc. Noapte buna, iubitule!

Pentru cel mai bun si mai dragastos iubit din lume, vise placute! Sper sa ai un somn odihnitor si sa te trezesti cu energia-ti cunoscuta. Te iubesc!

Noapte buna, iubirea mea! Sunt cea mai norocoasa femeie din lume pentru ca te pot numi partenerul meu de viata. Voiam sa stii cat de mult te iubesc si sa adormi cu gandurile mele in cap. Vise placute!

Nu ti-am scris pana acum prea des mesaje de noapte buna, insa acum simt nevoia sa iti spun ca mi-e foarte dor de tine si te iubesc mai mult decat crezi. Somn usor, iubire!

Simt cateodata ca toata viata mea a fost o noapte lunga si obositoare, iar tu ai fost cel mai frumos si cel mai mare vis al meu. Iar acum ca in sfarsit ne avem unul pe altul, viata mi se pare… altfel. Te iubesc! Noapte buna, ingerul meu!

Mesaje de noapte buna cu imagini