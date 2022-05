10 Mesaje de despartire: Pentru cand nu iti gasesti cuvintele

Mesajele de despartire nu sunt niciodata un subiect simplu de atins deoarece intr-adevar te pun intr-o situatie foarte incomoda sau stresanta. Pentru a diminua aceste stari ne-am gandit sa te ajutam cu 10 exemple de mesaje de despartire atunci cand viata te aduce intr-un astfel de moment. Here we go!

Mesaje de despartire Călătoria noastră împreună s-a încheiat astăzi. Nu știi cât de greu îmi e să îți scriu "Rămas bun!", însă în adâncul sufletului meu știu că este ceea ce și eu și tu avem nevoie. Ai fost salvarea mea pentru mult timp, ai fost cel mai de încredere om din viața mea, dar acum simt nevoia să o luăm pe căi separate și să ne construim un altfel de viitor. Nu ai făcut nimic ce să mă îndrume spre decizia asta, nu uita. Așa a fost să fie! Cuvintele de adio sunt atât de grele, pline de tristețe. Inima mea a devenit din nou nelocuită. Sper cât mai curând acest gol să fie umplut. Uită-mi zâmbetul, uită-mi aspectul tandru. Trebuie să înțelegi – relațiile noastre nu pot fi returnate! Nu vei readuce iubirea în sufletul meu și nu vom mai fi împreună din nou! Îmi pare rău că totul s-a dovedit atât de dureros și atât de diferit de cum am visat amândoi! Nu cred că este vina ta, cum nu cred că este nici vina mea... pur și simplu viața ne-a adus aici, unde am sperat atât de tare să nu ajungem. Sper să îți găseșți fericirea în brațele altcuiva pentru că meriți să zâmbești din nou și să iubești din nou. Ai grijă de tine! Te rog să nu vii, să nu mă suni! Nu mai pot trăi așa! Va fi mai bine pentru amândoi să lăsăm aceste întâlniri în trecut.Îmi pare rău…E timpul să uităm unul de celălalt pentru că dacă mai continuăm cred că amândoi vom suferi înzecit. Rămas bun! Știu că ți-am greșit de multe ori și tu știi cât m-ai făcut să sufăr. Dragostea noastră s-a transformat ușor ușor într-o lupta prostească, toxică pe care eu o uram din toată inima. Mă bucur că amândoi știam că trebuie să ne despărțim, însă niciunul nu a avut curajul să o facă până acum. Vreau să ne despărțim definitiv- nu pentru că nu te mai iubesc ci pentru că nu te mai înțeleg, nu te mai pot privi la fel. Îmi pare rău... Ai grijă de tine! Citeste si: Optimism: Citate motivaționale pentru o zi plină de energie Randuri de despartire Viață o să se schimbe și cineva o să te facă mai fericit/fericită decât am reușit eu. Ultimele luni ne-au demonstrat că nu suntem la fel de compatibil pe cât speram noi. Toate certurile și toate discuțiile în contradictoriu m-au obosit atât de mult, încât acum am în sfârșit curajul să îți spun: nu mai pot...M-am săturat să trăim așa, mi-a ajuns pentru cât zece vieți de acum încolo. Iartă-mă și înțelege-mă, dar am rămas fără vlagă în mine, nu mă mai recunosc. Mi-a ajuns, iar astăzi sunt hotărâtă să îți spun sincer și direct: Vreau să ne despărțim. Când te-am văzut prima dată, am fost convins/ convinsă că nu voi avea viață ușoară cu tine, însă ultimii ani m-au dărâmat aproape. Toate iubirea noastră a dispărut, iar în loc a rămas o mare indiferență, țipete, certuri pe care eu nu mi le mai doresc. Rămas bun! Tu iubeșți pe altcineva, iar eu trebuie să te las să fii fericit/fericită! Dacă inima ta așa a vrut, să te înstrăinezi de mine, să îți găsești liniștea în brațele altcuiva atunci cine sunt eu să mă împotrivesc? Sper să ai o viață așa cum ti-o dorești! Nu mă mai trezesc gândindu-mă la tine, nu îți mai caut privirea și nu îmi mai lipsești. Este clar că iubirea noastră s-a epuizat și nu putem face nimic în legătură cu asta. Îmi pare rău că așa a fost să fie, crede-mă... E timpul să ne despărțim și să ne urmăm propriile drumuri. M-am gândit mult ce să îți scriu, am plâns, m-am enervat, am suferit, iar acum în final când mă simt secat/secată de lacrimi îți spun simplu: Am să plec. Nu mai pot trăi viață pe care ne-o oferim unul altuia, nu mă regăsesc, nu mă simt cum ar trebui să mă simt. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Adio! Vizionare placuta Catalina Florea

Urmareste-o pe Catalina Florea Cătălina este cel mai nou și tânăr redactor Kudika, acoperind zonele de Travel, Artă și Cultură. Cătălina este pasionată de teatru și cinematografie, de cinci ani este membru activ al...