Dantela, printre favorite mereu

Chiar daca norii nu sunt tocmai vestitorii imbucaratori si vor sa amane zilele in care orasul va fi infrumusetat de femeile in fustite vaporoase si rochite racoroase, noi alegem sa ii ignoram si sa visam la soare si plimbari in aer liber. Prin urmare, astazi te invitam in lumea delicata a dantelei, un material fin si elegant care se muleaza perfect cu orice eveniment important din viata ta, indiferent de temperatura aratata in termometre.