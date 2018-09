Cum porți haine de culoare albă toamna

Știu, vei spune că hainele albe nu-s chiar potrivite pe vreme de toamnă, ploioasă, noroioasă, plină de veștejiri. Dar, hei, ce, vara nu se întâmplă să plouă și să-ți mozolești piesele vestimentare albe? Apoi, nu-i chiar toamna atât de urâcioasă, în toată perioada sa. Ba uneori pare o vară mai prelungită.

Iar albul de toamnă-iarnă arată superb! Indică o doză de curaj, un plus de originalitate și non-conformism, nicidecum un exemplu de faux-pas. E doar o prejudecată, un mit cum că albul nu s-ar potrivit toamna sau chiar iarna. Eu l-am purtat și nu m-am simțit deloc „out of style or fashion”.

Aaaah, și încă ceva: albul se poate purta în astfel de zile de sezon rece nu doar la birou, în ținute office cu cămăși clasice, ci și în afara zilei de lucru. Iată cum!