Cel mai atragator lucru la o femeie nu sunt sanii sau rochia scumpa pe care o imbraca ci... increderea in sine. Nu o spun eu ci Esther Perel, unul dintre cei mai cunoscuti experti in relatii si sex la nivel mondial. Autoarea bestsellerului ”Mating In Captivity,” considera ca a fi atragatoare inseamna mai mult decat a avea un ambalaj care fura ochii. Iata care sunt, de fapt, cele cinci secrete ale femeilor atragatoare.

Secretele femeilor atragatoare

1. Au incredere in ele

Esther Perel considera ca increderea in sine este cel mai puternic afrodisiac. Asta nu inseamna ca trebuie sa iti asumi riscuri inutile. Pentru a-ti cultiva increderea, inconjoara-te cu oameni care cred in tine. Ocupa-ti timpul cu activitati care iti fac placere si care te fac sa stralucesti.

2. Sunt independente

Fa o lista cu punctele tale forte. Inclusiv simtul umorului, faptul ca esti o gazda perfecta sau o persoana empatica. Tot ceea ce faci bine poate actiona ca un magnet. In plus, cu cat esti mai increzatoare in tine, cu atat esti mai toleranta cu ceilalti.

Suntem atragatoare atunci cand demonstram ca suntem pe picioarele noastre. Cultiva-ti astfel calitatile si abilitatile care te fac sa te simti increzatoare in tine si capabila sa te descurci singura. Nimic nu este mai puternic si sexy decat o persoana care este independenta si care, desi apreciaza atentia, nu are nevoie de cineva sa aiba grija de ea.

3. Isi asuma riscuri

Cuplurile care fac activitati pline de adrenalina se bucura de relatii mai fericite. Cateva exemple ar fi schi, catarari pe stanca sau bungee-jumping toate experientele care includ surpriza sau emotie. Acelasi lucru este valabil si in sex. Jocurile erotice duc la cresterea dorintei in dormitor.