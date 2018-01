Hygge se pronunta "hoo-ga" si nu are traducere in limba romana, nici macar in limba engleza. Dar stim ca inseamna confort si stare de bine in intimitatea propriului camin. Hygge poate insemna o cana de ciocolata calda, niste papuci pufosi sau o seara petrecuta cu prietenii. Hygge este sentimentul care te invaluie atunci cand stai cuibarita intr-o canapea confortabila sub o patura calduroasa.

Cum adopti conceptul hygee

Lumanari si decoratiuni luminoase

Conceptul hygge inseamna crearea unui spatiu intim, iar pentru asta ai nevoie in primul rand de lumanari si alte decoratiuni luminoase. Poti opta pentru lumanari parfumate cu arome ale unor plante care au proprietati teraputice, sau lumanari fara miros, daca tu sau cineva din casa are sensibilitate la mirosurile puternice. Pune lumanari in bucatarie - pentru cafeaua de dimineata sau mesele in familie, in baie - pentru baile relaxante, in camera de zi - pentru cand vizionezi un film sau te strangi cu prietenii la povesti si acolo unde dormi - pentru cand citesti o carte. Daca te feresti sa aprinzi lumanari, da o sansa decoratiunilor luminoase.

Perne si paturi placute la atingere

Confortul si starea de bine se instaleaza odata ce ajungi acasa, te schimbi in hainele de casa si te asezi in canapea sau in pat. Acolo te asteapta pernele moi, patura fina sau pufoasa (depinde de anotimp), totul este curat si totul miroase frumos. Aproape ca esti pregatita sa intri in lumea viselor, pacat ca este mult prea devreme ca sa faci asta. Este demonstrat faptul ca atunci cand te cuibaresti intr-un pat sau o canapea cu perne si paturi confortabile te eliberezi de stres, trupul ti se relaxeaza si mintea se umple cu ganduri frumoase.

Haine matasoase si confortabile

Ca trebuie sa te imbraci in ce te face sa te simti in largul tau nu este o noutate, la fel cum nici faptul ca atunci cand stai acasa ai nevoie de haine confortabile si... sexy in acelasi timp, adica haine care sa te faca sa te simti bine in pielea ta. Pe timp de iarna sunt ideale halatele si pijamalele din materiale pufoase, in timp ce vara ajungi la sentimentul de hygge atunci cand porti haine satinate. Papucii de casa, pufosi si confortabili, contribuie si ei la starea ta de bine.

Supe si ceaiuri

Conceptul hygge incurajeaza stilul de viata sanatos. Pentru o stare de bine, cand citesti o carte sau urmaresti un film, nu uita sa le savurezi impreuna cu o salata de fructe, un bol cu supa sau o cana mare cu ceai cald. Alege ce iti place: supa traditionala sau supa crema, ceaiul care te energizeaza sau ceaiul din plante care te relxeaza. Sfat: prepara ceaiul in ceainic.

Baie in loc de dus

Pentru ca petrecem mai mult timp la locul de munca si pe drumuri decat acasa, dusul rapid a inlocuit baia relaxanta. Foarte rau! Nimic nu se compara cu o baie cu spuma la lumina lumanarilor. Sa "pierzi" minute intregi in cada este un obicei care te elibereaza de stres si de incordare. Poti sa pui chiar si muzica in surdina si vei atinge astfel un prag al meditatiei. Chiar daca unii dintre noi au obiceiul de a lua cu ei telefonul in baie, intr-o astfel de situatie ar fi bine sa il lasam in celelalte camere. Nu doar mintea, ci si ochii nostri au nevoie de liniste.

Telefonul pe silentios

Stam pe telefon imediat cum ne trezim, stam pe telefon in drumul spre birou, in pauzele de la birou, in drumul spre casa si, intr-un final, reluam aceeasi activitate cand ne punem in pat. Oare chiar nu ne plictisim de telefon? Ba da, ne plictisim, dar parca totul ni se pare plictisitor in comparatie cu ce putem citi sau vedea pe retelele de socializare. Conceptul Hygge ne invata sa ne bucuram si de celelalte lucruri marunte din viata noastra care ne aduc fericire, iar asta se poate intampla doar atunci cand lasam telefoanele deoparte.

Daca vrei sa aflii mai multe despre conceptul hygee, iti recomand "Mica enciclopedie Hygee. Reteta daneza a fericirii" a lui Meik - directorul Institutului de Cercetare a Fericirii din Copenhaga, care si-a petrecut ani din viata studiind magia vietii daneze.

"Cand te ghemuiesti comod pe canapea alaturi de persoana iubita sau cand te bucuri de timpul petrecut cu cei mai apropiati prieteni. Hygge sunt acele dimineti albastre si limpezi cu lumina perfecta.".