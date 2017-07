Chiar si cel mai spectaculos decor poate parea rece si neprimitor atunci cand neglijezi detaliile. Pentru a obtine o atmosfera relaxanta, care sa te ademeneasca in fiecare incapere din locuinta ta, trebuie doar sa acorzi mai multa atentie luminii, pentru a descoperi cum imbinarea pieselor de iluminat potrivite, cu diferite intensitati si roluri, pot aduce drama, intriga si romantism oricarui loc.

Insa expunerea indelungata la o lumina nepotrivita afecteaza mai mult decat decorul casei, avand consecinte si asupra sanatatii tale. Conform publicatiilor de specialitate, lumina are efecte asupra odihnei din timpul somnului, dispozitiei, hormonilor sau chiar a rationamentului. Totusi alegerea pieselor potrivite nu este intotdeauna un pas simplu. De aceea, venim in ajutorul tau cu cateva trucuri simple pe care le poti pune in practica imediat.

1. Nu te baza pe o singura sursa de lumina

Cea mai buna lumina se obtine din mai multe surse. Un singur corp de iluminat fie va produce o lumina foarte rece, fie una foarte slaba, iar niciuna din aceste optiuni nu este una sanatoasa. Secretul consta in imbinarea mai multor surse de lumina. De pilda, ti-ar putea fi de ajutor o astfel de schema cu diferite categorii de corpuri de iluminat. Folosind-o ca reper, poti selecta cateva piese din doua sau mai multe dintre categoriile prezentate, pentru a obtine atmosfera dorita. Spre exemplu, alege o lampa de tavan cu mai multe lacase pentru becuri, ce va asigura o lumina o idee mai intensa, in apropierea careia poti aseza o lampa de masa, cu o lumina usor difuza, pentru a crea un echilibru.

De asemenea, te poti folosi de o lampa de podea, pentru a da viata unui colt intunecat si plictisitor. Asaz-o langa un fotoliu sau scaun confortabil si poti obtine locul ideal pentru citit. Poti folosi surse de lumina cu orientare in jos sau in sus pentru a accentua diferite obiecte: o lampa suspendata deasupra mesei din dining, cateva spoturi pentru a pune in valoare o planta interesanta sau un obiect de arta.

Pentru a potrivi intensitatea luminii, nu uita sa arunci o privire si asupra numarului de Watti si sa alegi becurile potrivite in functie de scopul unei anumite incaperi. Ca idee, lumina indicata pentru dining nu trebuie sa fie prea intensa, asa ca 60 de watti vor fi suficienti, pe cand atunci cand citesti ai nevoie de o intensitate mai mare, asa ca asigura-te ca te bucuri de 75-100 de watti in locul special amenajat pentru asta. Cu cat ai mai multe surse de iluminat, cu atat iti va fi mai usor sa schimbi atmosfera si intensitatea luminii in functie de necesitati. Un mare ajutor ar putea fi instalarea unui dimmer, care iti va putea oferi o varietate de la 40 la 100 de watti, fiind mult mai usor sa folosesti lumina potrivita pentru a anumita activitate.

3. Foloseste lumanari, pentru o atmosfera mai naturala

Lumanarile vor fi mereu un element cheie in crearea unei atmosfere romantice. Lumina difuza a lumanarilor imblanzeste si mai mult ansamblul de lumini dispersate in intreaga incapere, conturand impresia unui cadru mai natural. Pentru un efect sporit, foloseste lumanari care emana miresme de plante, care te vor ajuta sa te relaxezi chiar si dupa cele mai stresante zile.

Cu acesti pasi in minte, ai la dispozitie cele mai importante unelte pentru a transforma orice incapere intr-o oaza de relaxare. Colturile reci si plictisitoare isi pot gasi un scop practic, iar atmosfera romantica va domni in intreaga locuinta. Tu ce piese de iluminat ai ales?