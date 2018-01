Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, milioane de persoane din intreaga lume se confrunta cu dureri articulare la nivelul picioarelor, genunchii si gleznele fiind printre cele mai afectate. De la exces ponderal pana la purtarea tocurilor, de la practicarea sportului fara echipament adecvat pana la accidente la schi, toate pot deteriora calitatea ligamentelor, meniscului si cartilagiilor, fenomen insotit frecvent de dureri.

“Excesul ponderal este extrem de periculos pentru sanatatea membrelor inferioare: ganditi-va ca atunci cand mergem, fiecare genunchi, pe rand, preia greutatea corporala. La fel, se intampla cand avem activitati obisnuite, cand urcam scari, cand ne asezam pe scaun etc. Asta ca sa nu mai vorbesc de activitatile sportive intense care suprasolicita si mai mult genunchii la persoanele care au kilograme in plus”, avertizeaza profesorul Alper Kaya, specialist in tratarea leziunilor sportive si in interventii chirurgicale destinate genunchiului in cadrul ACIBADEM.

In aceste conditii, specialisti recomanda eliminarea excesului ponderal si practirea unor activitati precum inotul sau mersul alert, pentru a evita imbolnavirea articulatiei genunchiului pe termen lung. O greseala frecventa care poate leza membrele inferioare este practicarea sportului fara echipament adecvat.

“Trebuie sa fim foarte atenti la alegerea echipamentului deoarece talpa pantofului este singura suprafata care atinge pamantul. Fie ca alergam, fie ca doar mergem, creierul isi ia informatia despre suprafata pe care suntem prin intermediul pantofilor. Noi diagnosticam probleme la nivelul gleznei sau labei piciorului fie din cauza purtarii unor echipamente neadecvate, fie a unor pantofi vechi. Pantofii trebuie schimbati dupa o anumita perioada de purtare, iar in cei destinati activitatii sportive trebuie alesi in functie de tipul de miscare pe care o face persoana respectiva”, completeaza medicul ortoped Tekin Kerem Ülkü, specialist in chirurgia piciorului si traumatologie, care opereaza frecvent sportivi in cadrul ACIBADEM.

Medicii ortopezi sunt extrem de fermi si in ceea ce priveste purtarea tocurilor, pe care o considera un cosmar pentru picioare. Asta pentru ca, in timp, poate produce deformari permanente la nivelul gleznei si labei piciorului.

“Nu e important doar timpul petrecut pe tocuri, conteaza si cat de des poarta o femeie pantofi cu toc. De exemplu, daca o femeie sta pe tocuri zilnic, timp de o ora, in timp pot aparea probleme. De aceea, sfatul nostru pentru persoanele care prefera pantofii cu toc este sa le poarte cat de putin posibil. Dar si talpa plata a pantofilor sau a papucilor poate fi o problema pentru ca duce la cresterea presiunii in calcai ceea ce poate provoca dureri, probleme ale gleznei si tendonului lui Achile”, afirma medicul ortoped Tekin Kerem Ülkü.

O alta situatie care pericliteaza capacitatea de miscare o reprezinta accidentele sportive. Iar cele de sezon, la schi, sunt printre cele mai periculoase pentru genunchi.

“In practica mea, ajung pacietii tineri cu rupturi ale ligamentelor incrucisate ca urmare a accidentarilor sportive. In functie de tipul de problema, putem recomanda terapii de recuperare, medicamente antiinflamatoare, injectii si interventii chirurgicale. Exista pacienti tineri la care afectarile meniscului nu se pot rezolvate prin fizioterapie sau alte tratamente asa ca trebuie sa intervenim chirurgical. In anii ’90, au inceput sa se faca interventiile artroscopice pentru leziunile meniscului. Acestea difera de interventiile deschise pentru ca prin acestea, se indeparteaza doar portiunea afectata a meniscului. In anii 2000, a inceput sa fie luata in calcul repararea meniscului, iar eu, la ora actuala, in practica medicala, nu mai indepartez meniscurile, ci le repar, chiar si la persoanele de 50 de ani”, afirma profesorul Alper Kaya.

Autotransplatul de celule cartilaginoase, injectarea cu plasma (PRP) sau folosirea celulelor stem se numara printre tehnicile de varf folosite de medicii ortopezi pentru a reda pacientilor sanatatea articulatiilor. Insa succesul acestora depinde de fiecare situatie in parte. Pe de alta parte insa, protezele si interventiile chirurgicale au evoluat foarte mult, ceea ce permite medicilor sa redea mobilitatea chiar si persoanelor mai in varsta.

“Astazi, folosim tehnici care presupun protezarea partiala a genunchiului, ceea ce inseamna doar protezarea zonelor afectate. In urma cu cativa ani, repararea unui genunchi afectat presupunea indepartarea totala a cartilagiilor si ligamentelor din articulatia genunchiului si inserarea protezei. Aceasta era o interventie mult mai complicata, care nu putea respecta intru totul biomecanica genunchiului. Astazi, se recurge cu succes la protezarea partiala, iar rezultatele sunt foarte bune. Practic, reusim sa scoatem doar tesuturile afectate, sa le protezam si sa pastram tesuturile sanatoase. Aceasta respecta mult mai mult biomecanica genunchiului, perioada de vindecare este mult redusa, iar confortul pacientului este mult sporit. As spune ca, datorita progreselor facute in privinta materialelor cum sunt ceramica sau metalele speciale, durata de viata a unei proteze ajunge pana la 20, 25 de ani, daca este montata corect”, descrie performantele actuale ale interventiilor medicul Tekin Kerem Ülkü.

Monturile sunt o alta situatie care provoaca disconfort. Iar medicii sfatuiesc pacientii sa nu amane prea mult interventia, in speranta ca ortezele sau dispozitivele de silicon vor rezolva problema monturilor. Acestea nu fac decat sa amelioreze durerea.

“Una dintre prejudecatile legate de interventia pentru hallus valgus (monturi) este ca apar dureri postoperatorii, iar o alta sustine ca vindecarea dureaza mult. De aceea, unele persoane incearca sa o evite apeland la branturi sau pantofi speciali care vin cu promisiunea rezolvarii deformarilor, insa acest lucru nu se intampla niciodata. Ceea ce vreau sa subliniez este ca interventia nu este atat de dureroasa, mai ales daca se aplica o anestezie locala performanta. Si perioada de vindecare s-a redus datorita imbunatatirii implanturilor ortopedice. Putem fixa foarte bine osul si nu mai punem piciorul in ghips. Acum 10 ani, dupa ce operam montul, puneam un ghips mare pentru a proteja oasele, dar astazi, interventia s-a simplificat foarte mult pentru pacient”, spune medicul Tekin Kerem Ülkü.

Cat priveste suplimentele alimentare care ar putea mentine sanatatea sistemului articular, medicii ortopezi mentioneaza glucozamina si colagenul de tip 2 ca fiind utile. In privinta dietei, rezultate bune da un consumul optim de lactate intre 10 si 30 de ani. Dupa aceasta varsta, rezultate da o dieta bogata in legume, fructele, grasimi bune din peste si nuci, ulei de masline si carne alba. Carnea rosie si lactatele trebuie consumate cu masura.